Većinu karijere provela s malo krpica, a nosila je i fudbalerku

Nives Celzijus (38) je jedan od najosebujnijih likova s naše estrade, kaže naš modni kritičar Neven Ciganović. Po njegovom mišljenju Nives je prošla trnoviti put do uspjeha, a ponekad se i, kaže Neven, nabola na neki trn.

- Po mnogo čemu je bila doajen u svojim fazama. Bila je prva takozvana hrvatska starleta, prva prava Playboyeva zečica. Uvijek je bila skandalozna i nepredvidljiva. Zato je volimo baš takvu kakva je, posebna - kaže Ciganović.

Nives se nakon ulaska u brak s nogometašem Dinom Drpićem 2005. godine i rođenja njihove djece primirila, ali je i dalje nepredvidiva i provokativna, posebice kad su u pitanju stajlinzi i scenski nastupi.

- Moje prvo sjećanje na Nives seže na sam početak njezine 'starleta' karijere, kad još nije koristila umjetničko ime Celzijus. Tada su je zbog njezinog prepoznatljivog bujnog poprsja zvali Cica Kaubojka. Mislim da je tad dospjela prvi put u javnost kao hostesa na dodjeli godišnjih rokerskih nagrada Crni mačak - prisjeća se modni kritičar.

Nives je poznata i po mnogim skandalima, među kojima su slikanje za magazin Playboy i navodna afera sa španjolskim pjevačem Enriqueom Iglesiasom (44).

- Kad govorimo o njenom modnom izričaju tu i nemamo baš puno toga za reći jer je većinu svoje karijere provela gola ili s vrlo malo krpica, koje su pokrivale tek strateška mjesta - priča Neven. Nives je oduvijek nosila oskudne krpice koje više otkrivaju nego pokrivaju.

- Graniče s dobrim ukusom, ali još je po nečemu bila posebna, a to je njezina frizura. Dugo vremena ja 'furala', nazovimo to ženstvenom verzijom fudbalerke, no trud se isplatio jer se i njoj ostvario san svih domaćih starleta da se uda za nogometaša - kaže Neven.

Nives je nazvao "Victorijom Beckham za siromašne" jer je jednom izbacila i svoju modnu liniju. Ipak, Nives je svojim oblinama i talentom privukla puno obožavatelja na društvenim mrežama i ostvarila uspješnu karijeru.

- Za Nives ne možemo nikako poreći da je, osim što je nestvarno seksepilna i zgodna, također je i multitalentirana. Pjeva, piše knjige, glumi, pleše... Njezin mazni glas je postao i njezin najveći adut osim njezinih bujnih oblina - ispričao je Ciganović.

Tko zna koliko još svojih talenata skriva, nastavlja Neven, koji se prisjetio jedne od njezinih prvih pjesama "Na koljena".

- Možemo reći da je ona prva hrvatska 'cajka' zbog stila oblačenja i te pjesme - kaže.

Primijetio je da je Nives uvijek imala dozu provokativnosti, čak ni na crvenom tepihu, gdje su se žene većinom pojavljivale u dugim haljinama.

Na tulumima su Nives često grudi "ispadale van", čak i nakon udaje kad je pokušavala biti što čednija. I na pozornici je Nives bila eksplicitna, pa imala i sado mazo performans u jednoj emisiji. Neven se prisjetio i najdražeg Nivesinog izdanja.

- Njezino pojavljivanje na CMC festivalu kad je dojahala na magarcu promovirajući njezin prvi hit 'Karanfili' u seksepilnom folklornom izdanju u skladu s veselim pjesmuljkom - kaže.