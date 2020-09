Nives: 'Prvi put sam prošetala bez šminke, dobra sam i ovako'

Celzijus je početkom mjeseca otkrila kako je iščašila lakat. Ozljeda ju pomalo sprječava da svaki dan bude dotjerana i našminkana. No priznaje kako sebi i ovako dobro izgleda

<p>Svestrana pjevačica i spisateljica, <strong>Nives Celzijus</strong> (38) ovih je dana na neplaniranom odmoru. Nakon što je iščašila lakat mora mirovati pa je nedavno priznala kako joj nedostaje posao, kolege i snimanja. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nives želi glumiti u hororcu</strong></p><p>A ozljeda ju pomalo sprječava da svaki dan bude dotjerana i našminkana. Na Instagramu je objavila fotografiju bez šminke i priznala kako joj je dobro i ovako.</p><p>- Ovih dana hodam po terapijama, a i fali mi jedna ruka za sređivanje pa uglavnom sve činim nesređena. Nije to ništa neuobičajeno, ali ipak mislim da sam prvi put prošetala špicom ogoljela lica,bez trunke make up-a i bez frizure. I bilo je skroz ok. Shvatila sam koliko je smiješno što sam dopustila da mi se nametne ta obveza uljepšavanja za špicu. Sebi sam dobra i ovako. Gledat ćete me ovakvu još neko vrijeme pa zato evo jedna čista fotografija bez filtera - napisala je Nives u opis fotografije.</p><p>Pratitelji su joj u komentarima poručili kako im je sviđa i bez šminke te joj uopće nije potrebna. </p><p>- Puno si ljepša bez šminke - pisali su joj.</p><p>Podsjetimo, Celzijus je početkom mjeseca otkrila kako je iščašila lakat. Na društvenim mrežama nerijetko pokazuje kako se snalazi. Vježbanje i dalje ne propušta pa radi jednostavne vježbe istezanja.</p><p>Iako joj se gips nalazio na lijevoj ruci, na nekoliko prošlih fotografija bio je na desnoj. Fanovi su je tada pitali što se događa.</p><p>- Je li to ista ruka u gipsu ili je i druga dobila? Nije li neki dan druga ruka bila zamotana? Ili sam ja lud? - pisali su joj. No Nives je objasnila kako joj je ozlijeđena isključivo lijeva ruka. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>