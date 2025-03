Nives za 24sata o novoj pjesmi 'Je, bo'me, je': Jacques je rekao da je samo ja mogu otpjevati!

Jacques Houdek me kontaktirao i rekao da ima hit za mene. Skoro sam pala sa stolca i, trljajući oči, provjeravala nekoliko puta nije li možda 1. april, kaže Nives Celzijus.

Danas predstavlja svoju pjesmu “Je, bo’me, je!’, koju je snimila u suradnji s Prima Bandom. Desetak godina nakon pjesme “Karanfili” stiže još jedna pjesma u istom stilu iz Nivesine radionice.

- Slušala sam je prvi put s Petkom (Dalibor Petko, nap. a.), na prvu su me prošli trnci, što je uvijek dobar znak, a poslije smo oboje prasnuli u smijeh. Ako je suditi po reakcijama ljudi koji su je dosad čuli, onda će biti hit baš poput ‘Karanfila’ - rekla nam je Nives.

Provokacije voli, pa se oduševila i nakon ove koju je napravio Houdek.

Foto: ANDREJ PHILIPS/PRIVATNI ALBUM

- Kad ti Houdek kaže da je samoinicijativno napisao pjesmu imajući u glavi jedino tebe kao izvođača koji to može iznijeti onako kako je on to zamislio, onda pojuriš u studio poslušati je. Pjesma je pomalo sjetna, nostalgična, seriozna, a opet tako prpošna, šaljiva i vesela. I je, bome je, shvatiš da imaš hit u najavi - dodala je Nives.

Trebali su i tamburaše, i tu joj se ovaj put poklopilo.

- Upoznali smo Prima Band na jednoj svirci i oduševili se. Tako je počela divna glazbena priča - objasnila je Nives.

Foto: ANDREJ PHILIPS/PRIVATNI ALBUM

O čemu se radi, objasnio je i "Gospodin glas". Kad mu je sinula ta misao, na umu mu je, kaže, bila samo Nives.

- 'Je, bo'me je!' prava je zezalica od pjesme, koja kroz šalu, ali dramaturški potpuno opravdano, govori o jednom ljubavnom trokutu te u cijeloj priči upravo ženu stavlja na pijedestal tih muško-ženskih odnosa. Mislim da bi baš ova pjesma mogla postati prava 'ženska himna' na feštama - opisao je Houdek pa dodao:

- Danas su žene doista veće 'face' i 'igračice' od nas muškaraca i svaki pravi frajer ne srami se to priznati.

Houdek je otkrio kako je do svega došlo.

- Pjesma je nastala spontano, iz zafrkancije, a inspiraciju mi je dala punica, koja je veliki zafrkant. Kad god bih je upitao, npr., 'Je li bil dimnjačar? Je li bil poštar?', ona bi spremno odgovarala: 'Je, bo'me, je!', a meni je to bio dovoljan okidač da napišem pjesmu. I odmah, odmah sam rekao da to jedino Nives može pjevati. Jedino ona može na pravi način utjeloviti tu fatalnu alfa ženu, da cijela priča bude autentična, a opet, da sve to ima i zdravu dozu humora - objasnio je pjevač.

Zaslužan je i za angažman Prima Banda, koji je upoznao na jednoj svadbi i spojio ih s Nives. Koja ne staje s radom. U studiju je i sprema još neke autorske pjesme, otkriva nam. Tu su i neki projekti o kojima još ne smije otkrivati detalje, poput snimanja jedne serije... Nedavno je za "InMagazin" govorila i o ljubavnom životu. Dojmovi baš i ne idu na ruku muškarcima.

- Moje srce je toliko oduzeto da ne znam hoće li ikad više biti zauzeto. Već dvije godine nisam vidjela dobrog frajera, dvije godine! Ali stvarno, krećem se svuda, evo sad sam bila u Dubaiju. Ništa. Odem malo do Istre pa opet ništa. Idem u Njemačku pa ćemo vidjeti što će se tamo dogoditi, prošli put isto ništa. Ne znam, vjerojatno je u meni problem - rekla je Nives za "InMagazin". Ne znamo u čemu je problem, no ni nakon toga se, priča nam, situacija nije promijenila.

Foto: ANDREJ PHILIPS/PRIVATNI ALBUM

- I dalje sam dosadna žena s mačkama i kolekcijom najnovijih krimića koje treba pročitati. Pomalo sam izbirljiva, a pomalo i sebična. Zašto bih dijelila svoje društvo s nekim kad mogu uživati sama sa sobom - kaže nam pjevačica, spisateljica, glumica, voditeljica...

Na tragu toga napravila je pjesmu "Migni, namigni" prije dvije godine, bila je to najava njezina povratka na glazbenu scenu. Snimila je tad spot u kojem je glumila ribiča...

- Čim sam čula pjesmu i stih 'Ja sam cura ispod Sljemena, za budale nemam vremena', znala sam da je to pjesma baš za mene - rekla nam je tad Nives.

- S ribama je očito kao i s muškarcima. Kad ne želiš i najmanje očekuješ, najviše grizu - objasnila nam je ribičiju.

Uslijedio je još jedan "obračun" u pjesmi "Moja pila".

Foto: ANDREJ PHILIPS/PRIVATNI ALBUM

- Inspiraciju sam dobila nakon sastanka s regionalnim kolegom pjevačem, kad smo pregovarali o duetu. U jednom trenutku malo se opustio i počeo rangirati kolegice, uspoređujući ih s prijevoznim sredstvima. Od dvokotača, preko Stojadina, pa sve do Bugattija - rekla je pa nastavila:

- Prokomentirala sam tada da je šteta što toliko vremena troši na sanjarenje o vožnjama koje su mu nedostižne. I nakon toga je nastala ‘Pila’, kao šaljivi odgovor likovima koji nepotrebno mozgaju o neostvarivim vožnjama.