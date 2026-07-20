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NAKON POBJEDE NA SP-U

Njemačka manekenka posvetila dirljivu objavu prvaku svijeta

Piše Magdalena Mucić,
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Njemačka manekenka posvetila dirljivu objavu prvaku svijeta
Foto: Instagram
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Laura Abla Schmitt je svom partneru bila podrška tijekom cijelog prvenstva, a radi njegove karijere se ranije i preselila iz Njemačke u Barcelonu kada je nogometaš potpisao za FC Barcelona.

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Nakon što je španjolski reprezentativac Dani Olmo sinoć na stadionu u New Jerseyu podigao pobjednički pehar Svjetskog prvenstva u nogometu, na svom se Instagramu oglasila i njegova djevojka, Laura Abla Schmitt (27). Njemačka manekenka i voditeljica podcasta, objavila je zajedničku fotografiju s peharom i u opis fotografije napisala 'Ti zauvijek' uz emoji srca.

Nakon produžetaka finalne utakmice SP-a, Španjolska je svladala Argentinu rezultatom 1:0, a u publici su bile mnoge supruge i djevojke nogometaša. Laura je svom partneru bila podrška tijekom cijelog prvenstva, a radi njegove karijere se ranije preselila iz Njemačke u Barcelonu kada je nogometaš potpisao za FC Barcelona.

Osim što je surađivala s brendovima poput Diora, L’Oréala, Guerlaina i H&M-a te početkom godine prošetala berlinskim Tjednom mode; Laura vodi i podcast u kojem je iskreno progovorila o prijašnjim vezama. Između ostalog je otkrila kako se udala u ranim 20-ima nakon samo nekoliko mjeseci veze i zbog tadašnjeg muža preselila u Tursku. Ljubav je pukla nakon godine dana. Razvod je opisala kao oslobođenje i novi početak. Vezu s Olmom javno je objavila početkom 2024. godine.

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