• Messi suprugu Antonelu poznaje od djetinjstva • ‘Ljuti’ protivnik Lamine Yamal djevojku upoznao online • Marcos Llorente i njegova Patricia miljenici su Španjolske
Ljepotice s tribina! Pogledajte koje će WAGsice u nedjelju bodriti svoje supruge i dečke
Dok će nogometaši Argentine i Španjolske u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva odlučivati o novom svjetskom prvaku, na tribinama će pozornost privlačiti još jedna zvjezdana postava - njihove WAG-sice, odnosno supruge i djevojke nogometaša. Trend WAGsica počeo je na Svjetskom prvenstvu 2006. u Njemačkoj, kad je nekoliko igrača engleske reprezentacije na turnir povelo supruge. Dok su oni punili sportske stranice novina, prve WAGsice - Victoria Beckham, Coleen Rooney, Cheryl Cole i Abbey Clancy - punile su stranice tabloida.
Dok Argentinu na terenu predvodi legendarni Leo Messi (39), njegova supruga Antonela Roccuzzo (38) najprepoznatljivije je lice među suprugama i djevojkama argentinskih reprezentativaca. Nije propustila nijednu suprugovu utakmicu. Par se upoznao dok su još bili djeca, a u vezi su od 2005. Vjenčali su se 12 godina kasnije i imaju tri sina - Thiaga, Matea i Ciru. Antonela je na sveučilištu u rodnom Rosariju stekla diplomu iz područja humanističkih i društvenih znanosti te je započela poslijediplomski studij stomatologije, što joj je uvijek bio san, no od njega je odustala kako bi se preselila Messiju u Barcelonu.
Najpoznatija argentinska WAGsica u javnosti je počela istupati tek prije nekoliko godina. Za sebe kaže da je sramežljiva, iako se odavno bavi manekenstvom. Surađivala je s mnogim poznatim brendovima, poput Stelle McCartney, Adidasa i Tiffany & Co., no također je vlasnica brenda odjeće za djecu Enfans. Bavi se i humanitarnim radom. Iako je najpoznatija argentinska WAG-sica, koju na Instagramu prati više od 41 milijun ljudi, i dalje je, kaže, prvenstveno mama, pa tek onda sve drugo.
Ikona Latinske Amerike
Zaručnica Rodriga De Paula (32), Martina Tini Stoessel (29), nije samo WAG-sica, nego i jedna od najutjecajnijih glazbenih ikona Latinske Amerike, koja je gotovo dva desetljeća pod svjetlima reflektora. Proslavila se još kao tinejdžerica u popularnoj Disneyevoj seriji "Violetta", a kasnije je izgradila i međunarodnu glazbenu karijeru, surađivala s glazbenicima poput Stevea Aokija i puni dvorane diljem svijeta.
Njezina veza s veznjakom argentinske reprezentacije od početka je bila pod povećalom javnosti i često punila naslovnice tabloida. Kad su 2022. potvrdili romansu, dio argentinskih medija i javnosti nagađao je da je Tini bila razlog De Paulova prekida s dugogodišnjom partnericom Camilom Homs, s kojom ima dvoje djece. Tini se više puta javno pravdala kako "nije razorila ničiju obitelj" i da je vezu s De Paulom počela kad su oboje bili slobodni. U vezi su bili tek godinu dana, kad su 2023. objavili da se razilaze. No prošle godine su obnovili romansu, a u svibnju se zaručili. Prema pisanju argentinskih medija, vjenčanje bi se trebalo održati kasnije ove godine.
Rođena u Mendozi, Agustina Gandolfo (30) poduzetnica je i influencerica koja se bavi temama hrane, zdravog načina života i wellnessa te je argentinskoj javnosti kao influencerica bila poznata i prije veze s nogometnim reprezentativcem. Lautara Martíneza (28) upoznala je dok je još igrao za argentinski Racing Club i prije nego što je postao jedna od najvećih napadačkih zvijezda europskog nogometa. Od tada je uz njega pratila njegov uspon, od mladog talenta iz Argentine do napadača Intera i svjetskog prvaka s reprezentacijom 2022.
Agustina i Lautaro u Argentini slove za jedan od najomiljenijih celebrity parova koje mediji opisuju kao stabilan, obiteljski orijentiran i nenametljiv par. Agustina je Lautara pratila u Italiju kad je počeo igrati za Inter, gdje su se na jezeru Como i vjenčali 2023. Imaju dvoje djece, kćer Ninu i sina Thea. Njezin prvi veći poslovni projekt je Coraje, restoran koji je pokrenula s Martinezom u Milanu, a predstavlja spoj argentinske i talijanske kuhinje. Restoran je nazvala "prvim djetetom" jer je sama osmislila koncept, interijer i jelovnik nakon što je proučavala ugostiteljsku scenu Milana. Kasnije su u Argentini otvorili i Coraje Mendozu u sklopu Cittanina Lodge & Winea, njihova vinograda i imanja u Mendozi. Cittanina Lodge & Wine, smješten u poznatoj vinskoj regiji Las Compuertas, djeluje kao aktivna vinarija i vinograd, a u sklopu kompleksa u razvoju je i luksuzni smještajno-turistički dio.
WAGsica mlađe generacije
Valentina Cervantes (26) jedna je od najprepoznatljivijih WAGsica mlađe generacije. Više od tri i pol milijuna ljudi prati je na Instagramu gdje dijeli detalje iz privatnog života i svakodnevicu s partnerom Enzom Fernándezom (25). Par se upoznao kad su imali 15 i 16 godina, prije nego što je postao jedna od najvećih zvijezda argentinskog nogometa. Valentina je uvijek isticala kako želi biti mlada mama pa je djevojčicu Oliviju rodila s 20 godina, a tri godine kasnije stigao je i Benjamin.
Kad je Enzo krajem 2024., nakon šest godina veze, odlučio prekinuti vezu kako bi se posvetio sebi, Valentini se svijet srušio. No ostali su u dobrim odnosima zbog djece. Nekoliko mjeseci kasnije dali su ljubavi drugu šansu. Početkom godine Valentina je otkrila kako planira pokrenuti vlastiti brend s ciljem razvijanja posla koji će moći voditi neovisno o Enzovoj nogometnoj karijeri, a nedavno je predstavila zajednički projekt TF24/TwentyFour, modni brend udobne, funkcionalne i svestrane odjeće.
Na tribinama nasuprot Argentinkama stajat će trenutačno najpoznatija španjolska WAGsica, djevojka zvijezde FC Barcelone, 19-godišnjeg Laminea Yamala. Inés García (21) i Yamal upoznali se se preko društvenih mreža. Nakon što su se neko vrijeme dopisivali, postali su par. Iako su se prvi put u javnosti zajedno pojavili ovoga proljeća, Inés kaže da su u vezi dulje. Osim što je modna i beauty influencerica koju na Instagramu prati više od milijun ljudi, Inés se bavi modelingom te je nedavno predstavila Coco, kolekciju ženskih haljina nastalu u suradnji sa španjolskim modnim brendom Closet Barcelona.
Godinama su bili prijatelji
Nico Williams (24) i Ainhí García svoju su vezu objavili početkom 2025., iako su šuškanja o njihovoj ljubavi počela puno ranije. Upoznali su se preko Williamsove mlađe sestre, a prije nego što su počeli vezu, godinama su bili prijatelji. García je prije veze s Williamsom bila nepoznata javnosti. Radi kao stručnjakinja za umjetnu inteligenciju i uglavnom se drži što dalje od medija, zbog čega nije poznato ni koliko godina ima.
Laura Abla (27) njemačka je influencerica, model i voditeljica podcasta u kojem često dijeli intimne detalje. Osim modelinga i društvenih mreža, bavila se organizacijom događaja i radila u području komunikacija. Ljubavna priča s Danijem Olmom (28) počela je u Njemačkoj dok je igrao za RB Leipzig.
Vezu su potvrdili 1. siječnja 2024., kad je Laura objavila zajedničku fotografiju. Više puta je isticala da ne želi da je javnost definira samo kroz vezu s nogometašem, zato aktivno gradi karijeru modela i vodi uspješan podcast. Otkrila je i kako se udala u ranim 20-ima nakon samo nekoliko mjeseci veze i zbog tadašnjeg muža preselila u Tursku. Ljubav je pukla nakon godine dana. Razvod je opisala kao oslobođenje i novi početak.
Marcos Llorente (31) i Patricia Paddy Noarbe (30) jedan su od najpoznatijih i najomiljenijih parova u Španjolskoj. Upoznali se kao tinejdžeri 2013. Osam godina kasnije Llorente - veliki navijač Atlética - zaprosio je Paddy na kultnom stadionu Wanda Metropolitano, a vjenčali su se u lipnju 2023. na trodnevnom slavlju na Mallorci, i to na desetu godišnjicu veze. Uoči Valentinova 2025. dobili su kćer Amor. Noarbe je diplomirala pravo i poslovnu administraciju na Sveučilištu kralja Juana Carlosa, no karijeru je izgradila kao fitness influencerica.
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