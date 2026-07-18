Ljepotice s tribina! Pogledajte koje će WAGsice u nedjelju bodriti svoje supruge i dečke

Dok će nogometaši Argentine i Španjolske u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva odlučivati o novom svjetskom prvaku, na tribinama će pozornost privlačiti još jedna zvjezdana postava - njihove WAG-sice, odnosno supruge i djevojke nogometaša. Trend WAGsica počeo je na Svjetskom prvenstvu 2006. u Njemačkoj, kad je nekoliko igrača engleske reprezentacije na turnir povelo supruge. Dok su oni punili sportske stranice novina, prve WAGsice - Victoria Beckham, Coleen Rooney, Cheryl Cole i Abbey Clancy - punile su stranice tabloida.

Foto: Privatni album

Dok Argentinu na terenu predvodi legendarni Leo Messi (39), njegova supruga Antonela Roccuzzo (38) najprepoznatljivije je lice među suprugama i djevojkama argentinskih reprezentativaca. Nije propustila nijednu suprugovu utakmicu. Par se upoznao dok su još bili djeca, a u vezi su od 2005. Vjenčali su se 12 godina kasnije i imaju tri sina - Thiaga, Matea i Ciru. Antonela je na sveučilištu u rodnom Rosariju stekla diplomu iz područja humanističkih i društvenih znanosti te je započela poslijediplomski studij stomatologije, što joj je uvijek bio san, no od njega je odustala kako bi se preselila Messiju u Barcelonu.

Foto: Privatni album

Najpoznatija argentinska WAGsica u javnosti je počela istupati tek prije nekoliko godina. Za sebe kaže da je sramežljiva, iako se odavno bavi manekenstvom. Surađivala je s mnogim poznatim brendovima, poput Stelle McCartney, Adidasa i Tiffany & Co., no također je vlasnica brenda odjeće za djecu Enfans. Bavi se i humanitarnim radom. Iako je najpoznatija argentinska WAG-sica, koju na Instagramu prati više od 41 milijun ljudi, i dalje je, kaže, prvenstveno mama, pa tek onda sve drugo.

Ikona Latinske Amerike

Zaručnica Rodriga De Paula (32), Martina Tini Stoessel (29), nije samo WAG-sica, nego i jedna od najutjecajnijih glazbenih ikona Latinske Amerike, koja je gotovo dva desetljeća pod svjetlima reflektora. Proslavila se još kao tinejdžerica u popularnoj Disneyevoj seriji "Violetta", a kasnije je izgradila i međunarodnu glazbenu karijeru, surađivala s glazbenicima poput Stevea Aokija i puni dvorane diljem svijeta.

Foto: Privatni album

Njezina veza s veznjakom argentinske reprezentacije od početka je bila pod povećalom javnosti i često punila naslovnice tabloida. Kad su 2022. potvrdili romansu, dio argentinskih medija i javnosti nagađao je da je Tini bila razlog De Paulova prekida s dugogodišnjom partnericom Camilom Homs, s kojom ima dvoje djece. Tini se više puta javno pravdala kako "nije razorila ničiju obitelj" i da je vezu s De Paulom počela kad su oboje bili slobodni. U vezi su bili tek godinu dana, kad su 2023. objavili da se razilaze. No prošle godine su obnovili romansu, a u svibnju se zaručili. Prema pisanju argentinskih medija, vjenčanje bi se trebalo održati kasnije ove godine.

Foto: Privatni album/

Rođena u Mendozi, Agustina Gandolfo (30) poduzetnica je i influencerica koja se bavi temama hrane, zdravog načina života i wellnessa te je argentinskoj javnosti kao influencerica bila poznata i prije veze s nogometnim reprezentativcem. Lautara Martíneza (28) upoznala je dok je još igrao za argentinski Racing Club i prije nego što je postao jedna od najvećih napadačkih zvijezda europskog nogometa. Od tada je uz njega pratila njegov uspon, od mladog talenta iz Argentine do napadača Intera i svjetskog prvaka s reprezentacijom 2022.

Foto: Instagram/Agustina Gandolfo

Agustina i Lautaro u Argentini slove za jedan od najomiljenijih celebrity parova koje mediji opisuju kao stabilan, obiteljski orijentiran i nenametljiv par. Agustina je Lautara pratila u Italiju kad je počeo igrati za Inter, gdje su se na jezeru Como i vjenčali 2023. Imaju dvoje djece, kćer Ninu i sina Thea. Njezin prvi veći poslovni projekt je Coraje, restoran koji je pokrenula s Martinezom u Milanu, a predstavlja spoj argentinske i talijanske kuhinje. Restoran je nazvala "prvim djetetom" jer je sama osmislila koncept, interijer i jelovnik nakon što je proučavala ugostiteljsku scenu Milana. Kasnije su u Argentini otvorili i Coraje Mendozu u sklopu Cittanina Lodge & Winea, njihova vinograda i imanja u Mendozi. Cittanina Lodge & Wine, smješten u poznatoj vinskoj regiji Las Compuertas, djeluje kao aktivna vinarija i vinograd, a u sklopu kompleksa u razvoju je i luksuzni smještajno-turistički dio.

WAGsica mlađe generacije

Valentina Cervantes (26) jedna je od najprepoznatljivijih WAGsica mlađe generacije. Više od tri i pol milijuna ljudi prati je na Instagramu gdje dijeli detalje iz privatnog života i svakodnevicu s partnerom Enzom Fernándezom (25). Par se upoznao kad su imali 15 i 16 godina, prije nego što je postao jedna od najvećih zvijezda argentinskog nogometa. Valentina je uvijek isticala kako želi biti mlada mama pa je djevojčicu Oliviju rodila s 20 godina, a tri godine kasnije stigao je i Benjamin.

Foto: Instagram

Kad je Enzo krajem 2024., nakon šest godina veze, odlučio prekinuti vezu kako bi se posvetio sebi, Valentini se svijet srušio. No ostali su u dobrim odnosima zbog djece. Nekoliko mjeseci kasnije dali su ljubavi drugu šansu. Početkom godine Valentina je otkrila kako planira pokrenuti vlastiti brend s ciljem razvijanja posla koji će moći voditi neovisno o Enzovoj nogometnoj karijeri, a nedavno je predstavila zajednički projekt TF24/TwentyFour, modni brend udobne, funkcionalne i svestrane odjeće.

Foto: Privatni album

Na tribinama nasuprot Argentinkama stajat će trenutačno najpoznatija španjolska WAGsica, djevojka zvijezde FC Barcelone, 19-godišnjeg Laminea Yamala. Inés García (21) i Yamal upoznali se se preko društvenih mreža. Nakon što su se neko vrijeme dopisivali, postali su par. Iako su se prvi put u javnosti zajedno pojavili ovoga proljeća, Inés kaže da su u vezi dulje. Osim što je modna i beauty influencerica koju na Instagramu prati više od milijun ljudi, Inés se bavi modelingom te je nedavno predstavila Coco, kolekciju ženskih haljina nastalu u suradnji sa španjolskim modnim brendom Closet Barcelona.

Foto: Privatni album

Godinama su bili prijatelji

Nico Williams (24) i Ainhí García svoju su vezu objavili početkom 2025., iako su šuškanja o njihovoj ljubavi počela puno ranije. Upoznali su se preko Williamsove mlađe sestre, a prije nego što su počeli vezu, godinama su bili prijatelji. García je prije veze s Williamsom bila nepoznata javnosti. Radi kao stručnjakinja za umjetnu inteligenciju i uglavnom se drži što dalje od medija, zbog čega nije poznato ni koliko godina ima.

Laura Abla (27) njemačka je influencerica, model i voditeljica podcasta u kojem često dijeli intimne detalje. Osim modelinga i društvenih mreža, bavila se organizacijom događaja i radila u području komunikacija. Ljubavna priča s Danijem Olmom (28) počela je u Njemačkoj dok je igrao za RB Leipzig.

Foto: Privatni album

Vezu su potvrdili 1. siječnja 2024., kad je Laura objavila zajedničku fotografiju. Više puta je isticala da ne želi da je javnost definira samo kroz vezu s nogometašem, zato aktivno gradi karijeru modela i vodi uspješan podcast. Otkrila je i kako se udala u ranim 20-ima nakon samo nekoliko mjeseci veze i zbog tadašnjeg muža preselila u Tursku. Ljubav je pukla nakon godine dana. Razvod je opisala kao oslobođenje i novi početak.

Foto: Privatni album

Marcos Llorente (31) i Patricia Paddy Noarbe (30) jedan su od najpoznatijih i najomiljenijih parova u Španjolskoj. Upoznali se kao tinejdžeri 2013. Osam godina kasnije Llorente - veliki navijač Atlética - zaprosio je Paddy na kultnom stadionu Wanda Metropolitano, a vjenčali su se u lipnju 2023. na trodnevnom slavlju na Mallorci, i to na desetu godišnjicu veze. Uoči Valentinova 2025. dobili su kćer Amor. Noarbe je diplomirala pravo i poslovnu administraciju na Sveučilištu kralja Juana Carlosa, no karijeru je izgradila kao fitness influencerica.