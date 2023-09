Njena ljepota očarala je mnoge: Sophia je Titu radila špagete, a on njoj štrudlu. 'Baš je uživao'

Sophia Loren danas je napunila 89 godina, a javnost još uvijek oduševljava svojim bezvremenskim šarmom. Glumačkoj su divi u počecima karijere govorili da ima predug nos i prevelika usta, a kasnije je bila proglašena najseksi zvijezdom u filmskoj povijesti.

Odrastanje u siromaštvu ju je izgradilo

Sophia je rođena u Rimu na današnji dan 1934. godine kao Sofia Villani Scicolone. Talijanska glumica i dobitnica Oscara slavu je stekla 1960-ih godina.

Odrasla je gradu Pozzuoli kraj Napulja kao dijete inženjera Riccarda i učiteljice glasovira Romilde Villani koja je htjela biti glumica. Sophia nije krila da ju je odrastanje u siromaštvu u malom prenapučenom stanu učinilo 'žilavijom' osobom.

S 15 godina otišla je u potragu za filmskim ulogama u Rimu, a s plaćom od posla modela uzdržavala je obitelj.

Dok se bavila manekenstvom, rekli su joj da bi za nju bilo najbolje da uzme satove glume. Nakon toga je potpisala ugovore za snimanje pet filmova za produkcijsku kuću Paramount i njezina karijera je krenula uzlaznom putanjom.

Zbog filma je pronašla prvu i jedinu ljubav

Nakon manjih uloga u filmovima, kao što su 'Quo Vadis', Sophia je 1957. upoznala starijeg producenta Carla Pontija za kojeg se udala s 23 godine. Njemu je bilo 37, a njoj tek 16 godina kada su se upoznali.

Foto: Profimedia

Od njega se kasnije morala rastaviti kako bi ga spasila od optužbe za bigamiju jer je već prije bio oženjen, ali ipak je ostala s njim u ljubavnoj vezi.

Nakon dva spontana pobačaja, rodila je dva sina, Carla Pontija Jr. i Edoarda Pontija.

Foto: Pixsell/Profimedia

Nakon Carla, glumica se više nikad nije upuštala u veze s drugim muškarcima niti im je dopuštala da pomisle da bi mogla biti njihova. Ostala je vjerna svom Pontiju sve do njegove smrti 2007. godine. O ponovnoj udaji, istaknula je tada, ne razmišlja uopće.

- Nikada više se neću udati. Nemoguće je voljeti dva puta u životu - poručila je.

Prvi Oscar

S talijanskim filmom 'La Ciociara' je 1962. osvojila Oscara za najbolju žensku ulogu i tako postala prva glumica u povijesti te nagrade, koja je osvojila kipić za film koji nije bio na engleskom.

Foto: HA/The Hollywood Archive/PIXSELL/The Hollywood Archive/PIXSELL

I naredni filmovi u kojima je glumila bili su povezani s tom prestižnom nagradom. Film 'Jučer, danas, sutra' iz 1963. dobio je Oscara za najbolji strani film, a 'Brak na talijanski način' bio je nominiran za Oscara.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Vrhunac njene karijere bio je 1964. kada je za ulogu u filmu 'The Fall of the Roman Empire' dobila milijun dolara. Ljudi su je obožavali, tijekom sedamdesetih je snimila desetke filmova u Italiji, a onda se 80-ih posvetila djeci, sinovima Edoardu i Carlu, koji su tada bili tinejdžeri.

Njenom su ljepotom bili očarani, ali ona je bila pod pritiskom

Unatoč tome što je slovila za glumicu koja je imala savršeno lice i tijelo, priznala je da je bila pod velikim pritiskom zbog svoga izgleda i holivudskih kriterija.

Foto: Profimedia

- Govorili su mi da mi je nos predug, usta prevelika i da moram ići na plastičnu operaciju - pojasnila je filmska ikona jednom, navodi The Hollywood Reporter, i dodala kako se nije htjela mijenjati jer je vjerovala u prirodan izgled.

Mnogi glumci bili su očarani njezinom ljepotom, a na setu filma 'Ponos i strast' Cary Grant se toliko zaljubio u nju da ju je zamolio da se uda za njega iako je znao da je već tada bila udana za Pontija.

Foto: HA/The Hollywood Archive/PIXSELL/The Hollywood Archive/PIXSELL

Peter Sellers zagledao se u nju dok su snimali komediju 'Milijunašica' , a kako bi bio s njom bio je spreman razvesti se od supruge.

Tito joj je radio štrudle

Kao uvažena gošća na Brijunima Titu je pripremala špagete, a on njoj štrudlu. Kod njega je provela 15 dana, a došla je sa svojim sinom koji je tada imao godinu i pol dana.

Foto: Arhiva

- Ona je za vrijeme posjete radila umake za špagete u velikim količinama, bilo je veličanstveno. Tito je zauzvrat spremio zagorsku štrudlu s jabukama. Tijesto je razvlačio na stolu. Uživao je u tome - rekla je sestra Jovanke Broz.

Bezvremenska ljepotica

Empire časopis ju je 1995. prozvao 25. najseksi zvijezdom u filmskoj povijesti, a mnogi i danas smatraju kako je njen izgled besprijekoran.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Osim Oscara, osvojila je i 5 Zlatnih globusa; četiri puta za najpopularniju žensku zvijezdu, a jedanput za doprinos filmu.