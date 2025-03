Njihov album postavio je nove produkcijske standarde, a duet s Dore sluša se već 20 godina...

One su samozatajne pjevačice čiji djelić diskografije zna skoro svaka osoba u Hrvatskoj. Njihov album postavio je nove standarde u domaćoj glazbi početkom novog milenija, a nastup na Dori 2004. donio im je jedan od najprepoznatljivijih dueta hrvatske glazbene scene. One su Anita Valo i Meri Jaman, a čine sastav Meritas. Ime je dala Anita stvorivši naziv od kovanica njihovih imena.

Foto: MARE MILIN

- Upoznale smo se kao tinejdžerice u Münchenu, a povezala nas je glazba i želja za stvaranjem. Ključni trenutak je bio kada smo upoznale Dejana Oreškovića koji je postao naš producent. Tako je sve krenulo... - govore nam članice.

Producent Dejan Orešković bio je zaslužan za album 'Igra' koji je promijenio produkcijske standarde u Hrvatskoj. Zbog toga su dobili nagradu Crnog mačka 2001. godine u kategoriji za produkciju godine. S albuma posebno su se izdvojile pjesme 'Igra', 'Budim se' i 'Sami na ulici'.

- Započeli smo snimati na 4 kanala naše prve pjesme, Dejan je bio iznimno kreativan u stvaranju zvukova koje je sam snimao stvarajući aranžmane i produkciju koja je i danas uzbudljiva. I dalje se razvijamo, imamo potpunu slobodu, neovisne smo i to jako godi, volimo nove utjecaje, ali smo ponosne na prepoznatljivost koja se postavila još tada. U to vrijeme nam je nominacija za Crnog mačka itekako puno značila, nagrade su bile prestiž, potvrda posebnog. A prepoznati smo kao inventivni, imali smo svoju viziju i pristup koji je očito bio drugačiji i zamijećen - kazale su nam.

Foto: MARE MILIN

Sada, 25 godina kasnije, 'Igra' izlazi i na vinilu, a promocija će biti 20. ožujka u zagrebačkom Petom kupeu.

- Zahvalne smo Goranu Komeričkom i izdavaču Dallas records na ideji da naš album "Igra" iziđe na vinilu kako bi se obilježilo 25 godina od prvog izdanja. Ovo vinil izdanje definitivno albumu daje dodatnu vrijednost, podsjećanje na naš početak, na vrijeme u kojem smo ga stvarali, na okolnosti koje su bile u društvu. Kao da se ovim albumom nagrađuje trud svih upletenih, posebice se zanos i beskompromisnost producenta Dejana Oreškovića i nas samih i naših tekstopiskinja Ines Prajo i Arjane Kunštek nagrađuje ovim izdanjem. Ustrajale smo svih ovih godina i to je ono što obilježavamo, lijepo što imamo priliku za to. Tako ćemo u Petom kupeu s našim bendom dati najbolje od sebe da i u koncertnom smislu proslavimo ovu obljetnicu i izlazak vinila uz playlistu koja će zasigurno zadovoljiti naše poklonike, ali i one koji će možda prvi puta biti na našem koncertu. Vjerujemo da ćemo imati i gosta/gošću iznenađenja, probe su u tijeku... - otkrile su Anita i Meri.

Smjer albuma, kako članice kažu, odredila je pjesma 'Budim se'. No, album je rezultat višemjesečnog rada, druženja i razmjena misli, priča, tematika, stavova, emocija i pravaca. To je dovelo do formiranja poetike i tematike albuma.

- Svi su u svom dijelu imali slobodu. Bio je to intenzivan period i osjetilo se da svatko zna što radi i da se stvara nešto stvarno dobro, znali smo što želimo. Najprije je nastajala glazba i svi su osjetili što našim pjesmama treba. A osjećaj nam je sada vrlo sličan prema albumu kao i kada je nastajao. Drago nam je da smo naše misli iz tog vremena uspjeli zabilježiti i ponosne smo jer nas je tako obilježio. Zapravo možda najbolji odgovor je da kada bismo te pjesme išle ponovo snimati, snimile bismo ih na isti način - govore.

Foto: Mare Milin

Iako iza sebe imaju desetljeća glazbene karijere, članice tvrde da su ostale vjerni svom pristupu glazbi.

- Konstantan je naš pristup, neka već spomenuta beskompromisnost, detaljizam, ustrajnost. Ono što je ostalo isto je da nam je najvažnije uhvatiti trenutak vremena u kojem nove pjesme nastaju. A trenuci se mijenjaju jer se i ti mijenjaš pa se mijenja i glazba, novi utjecaji su tu, neke nove suradnje, ali rukopis i prepoznatljivost su tu - istaknule su.

Meritas je stigao na Doru 2004. u Kristalnu dvoranu opatijskog hotela Kvarner s neprežaljenim Massimom i pjesmom 'Odjednom ti'. Završili su na sedmom mjestu s 32 boda, ali pjesma je nadživjela pozornicu Dore i postala jedna od omiljenih suradnji hrvatske glazbe. Pjesma je dobila i poljsku verziju 2012. godine pod nazivom 'Podejrzani zakochani'.

Massima pamte kao 'glazbenika s kojim su se razumjele s jako malo riječi', a suradnja se dogodila jednom u studiju između njegove svojevrsne pauze i njihovog rada između dva albuma.

Foto: MARE MILIN

- To je ono neobjašnjivo kad se dogodi da neka pjesma postane evergreen, očito je tajna u publici koja ju je preuzela kao svoju i dala joj život koji više nema veze s nama... "Odjednom ti" je stvarno ostala u ljudima, među ljudima... - objasnile su uspjeh poznate pjesme.

Na Doru su se vratile i ove godine, ali kao tekstopiskinje pjesme 'Salut' Jelene Radan.

- Dora danas nije što i Dora prije. Ovo je veći pothvat, što emotivni, što poslovni, mašinerija koja iziskuje puno vremena i energije, ulaganja, suradnika, operative... Čini nam se da su mladi danas uistinu jako profesionalni i da je veliki trud iza njihovog nastupa. Tako isto želimo sreću Marku ali i svima jer mislimo da trebamo podržati mlade, a ne uvijek tražiti manjkavosti. Uvijek se stavimo u poziciju nas koje smo tada možda također bile nekome nerazumljive, neuhvatljive. Vrijeme pokaže sve... - kazale su.

Svoje pjesme nisu sklone objašnjavati i tvrde da one same najbolje govore za sebe i oslikavaju se u svakom slušatelju s njegovom istinom. Njihove pjesme predstavljaju komadiće njihovih života naslonjene na njihove osjećaje, estetiku i sve što ih dira. Inspiraciju pronalaze u ljudima u svojoj blizini, odnosima i odlukama. No, godine prolaze pa tako dolaze i mnogobrojne promjene u glazbi čega su svjesne i same članice.

Foto: MARE MILIN

- Najveća promjena je u tolikim mogućnostima i da je sve dostupno, ali je to ujedno i ogroman teret. Sve se važe, vrednuje, komentira, sve je izuzetno važno, naporno. Imamo osjećaj da si se prije ipak mogao isključiti, biti nedostupan. Možda si sad neovisniji. Sada se lakše dođe do publike, sam proces rada je ipak velikim dijelom drugačiji - navele su.

Kao najupečatljivije trenutke u svojoj karijeri, mnogi glazbenici pamte posebne suradnje ili koncerte. Tako je i kod članica Meritasa koje u svojoj memoriji imaju neke jedinstvene nastupe.

- Rođendanski koncerti benda u Tvornici za 10 i 20 godina postojanja su nabijeni emocijama i kad se sjetimo na njih. Imale smo priliku nastupiti na prekrasnim lokacijama od Trsatske gradine, Tvrđave u Šibeniku, Dioklecijanovih podruma, u koncertnoj dvorani u Münchenu, na Medvedgradu... - prisjetile su se.

Glazbenice su ponosne na svoj put, ali i na put kojim kreću njihove mlađe kolegice. Pokušavaju biti dijelom ovog doba, ali s mjerom koriste društvene mreže u svrhu komunikacije s publikom koja od njih, kako kažu, ni ne očekuje nešto drugo osim glazbom inspiriranih objava.

- Uvijek smo podržavale mlade i nerijetko volimo izdvojiti njihove pjesme ili izvedbe, neovisno o spolu. Obzirom da smo žene, naravno da je naše iskustvo usporedivo s mladim ženama danas i jako nam je drago kad osjetimo da imaju snagu i ljepotu koju prenose. Mislim da su danas mladi spremniji od nas onda u neku ruku i kao da se ne boje. Volimo surađivati s mladima. Tako su nam neki od njih ukazali čast i poslali svoju verziju intimne izvedbe nekih naših pjesama poput Luce, Vinka Ćemeraša... - rekle su.

Foto: Antonio Ahel

Meri i Anita otkrile su nam i što se krije na njihovim privatnim popisima pjesama, a čuli smo se neposredno nakon koncerta koji ih je ostavio bez riječi.

- Vratile smo se iz Londona do kraja ispunjene jer smo bile na koncertu Annie Lennox u Royal Albert Hallu koju cijenimo oduvijek. Često pohodimo koncerte jer uživamo poslušati i pogledati glazbenike pa smo tako bile na koncertima Depeche mode, Florence and the machine, Duran Duran, Marize, Grace Jones... To su samo neki od njih, a najviše nam je žao što nismo uspjele doživjeti Davida Bowieja. Rado odlazimo i na domaće koncerte kad uspijemo. Od Josipe Lisac, Irene Žilić, Jelene Radan, Borisa Štoka... Volimo ići u kazalište obzirom da nerijetko radimo glazbu za predstave - objasnile su nam. Upravo s Annie Lennox ili s pjevačem Depeche Modea Davidom Gahanom bi voljele snimiti i duet.

Najdraže pjesme iz svoje diskografije teško im je odabrati pa se odgovor razlikuje svakih pola sata, govore u šali. Nama su izdvojile 'Pričaj mi', 'Nije vrijeme' i 'Odlazak'. Kada nisu na pozornici, svaka se posvećuje svom hobiju koji im grije srce i dušu.

Foto: MARE MILIN

- Anita izrađuje predmete od mikrocementa poput lampi i stolića, a Meri voli pročitati dobru knjigu. Ne propuštamo berbu maslina. Podržavamo hvalevrijedne priče poput rada s djecom u udruzi Breza iz Osijeka, podupiremo inicijative Eko Jadran... Sve nas to ispunjava i daje odmak od stvaranja... - priznaju nam.

Prije nastupa vole biti na miru i okružene s glazbenicima s kojima rade kako bi se osjetili pred sam nastup. Kada pogledaju svoje stare fotografije, bude im se osjećaji nostalgije, ali i ponosa.

- Mi nemamo loš osjećaj već samo neki pozitivan odnos prema zrelosti, stvarno se trudimo na svakom danu biti zahvalne i truditi se malim koracima. Imale smo sreću da nas je otpočetka fotografski dokumentirala naša vrsna fotografkinja i prijateljica Mare Milin. Mladima možemo reći da će sve biti dobro i da nema opterećivanja, na kraju se u nama uvijek najviše očita zadovoljstvo i uzbuđenje postignutim - zaključile su.