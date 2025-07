Njihov nastup ušao je u povijest glazbe, a skoro ga nisu održali

Trinaestog srpnja 1985. godine, na starom stadionu Wembley u Londonu, glazbena povijest pisala se uživo. Humanitarni spektakl Live Aid okupio je najveća imena rocka i popa, od U2 i Davida Bowieja do Madonne i Boba Dylana, s jednim ciljem: prikupiti pomoć za gladne u Etiopiji. No, četrdeset godina kasnije, usred niza legendarnih izvođača, jedan nastup ostaje urezan u kolektivno sjećanje kao apsolutni vrhunac – 21-minutna eksplozija energije grupe Queen, predvođene neponovljivim Freddiejem Mercuryjem. Bio je to trenutak koji nije samo definirao koncert, već je uskrsnuo bend i zacementirao legendu o čovjeku koji je rođen da vlada pozornicom.

Uvertira u besmrtnost: Sumnja i savršena priprema

Uoči Live Aida, Queen nije bio na vrhuncu slave. Nakon komercijalno razočaravajućeg albuma "Hot Space" iz 1982. i kontroverznog niza koncerata u Južnoafričkoj Republici za vrijeme apartheida, mnogi su ih smatrali bendom na zalasku. "Definitivno smo oklijevali oko sudjelovanja", priznao je godinama kasnije gitarist Brian May.

Foto: David Plastik

Čak je i organizator Bob Geldof isprva bio skeptičan, smatrajući da je njihovo vrijeme prošlo. No, promotor Harvey Goldsmith ustrajao je, uvjeren da su upravo oni savršen odabir za podizanje atmosfere u kasno poslijepodne. Jednom kada su prihvatili poziv, Queen je pokazao zašto su velikani. Svjesni da neće imati tonsku probu i da će nastupati po danjem svjetlu, što nisu voljeli, proveli su tjedan dana u londonskom kazalištu Shaw, uvježbavajući svoj skraćeni set do savršenstva. Znali su da je to jedinstvena prilika da pred 1,9 milijardi gledatelja diljem svijeta pokažu svoju snagu.

21 minuta koja je promijenila povijest

U 18:41 po lokalnom vremenu, Freddie Mercury istrčao je na pozornicu. Odjeven jednostavno – u bijele traperice i potkošulju – zračio je samopouzdanjem koje je bilo zarazno. Sjeo je za klavir i započeo skraćenom verzijom "Bohemian Rhapsody", a 72.000 ljudi na Wembleyju odmah je bilo hipnotizirano.

Slijedila je "Radio Ga Ga", tijekom koje je Mercury dirigirao cijelim stadionom u sinkroniziranom pljeskanju, stvarajući jednu od najupečatljivijih slika u povijesti rock koncerata. Njegova vokalna improvizacija, legendarni "Ay-Oh" poziv i odgovor s publikom, kasnije je nazvana "notom koja se čula oko svijeta". Uslijedile su energične "Hammer to Fall" i "Crazy Little Thing Called Love", a set je kulminirao himničnim finalom uz "We Will Rock You" i "We Are The Champions".

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Kolege glazbenici koji su nastup promatrali iza pozornice ostali su bez teksta. "Svi su shvatili da Queen krade show", prisjetio se BBC-jev voditelj Paul Gambaccini. Elton John je nakon nastupa uletio u njihovu prikolicu i u šali dobacio: "Gadovi, ukrali ste show!" Queen je te večeri bio nezaustavljiv.

Čovjek iza legende: Freddiejev trijumf

Da bi se shvatila puna snaga tog nastupa, potrebno je razumjeti tko je bio Freddie Mercury. Rođen kao Farrokh Bulsara u Zanzibaru, bio je čovjek kontrasta: sramežljiv i povučen u privatnom životu, a na pozornici ekstravagantni šoumen s vokalnim rasponom od četiri oktave. Live Aid bio je pozornica stvorena za njega. "Bila je to savršena pozornica za Freddieja: cijeli svijet", rekao je Bob Geldof.

Nastup dobiva dodatnu, gorko-slatku dimenziju kada se zna da je Mercury, iako mu je AIDS dijagnosticiran tek 1987., već tada pokazivao simptome bolesti. Navodno je nastupio protivno savjetu liječnika zbog upale grla, no na pozornici nije bilo ni traga slabosti. Njegova energija bila je dionizijska, a veza s publikom potpuna i iskrena. U tih 21 minutu sažeo je esenciju svog bića – bio je provokativan, duhovit, nevjerojatno talentiran i velikodušan prema publici koja ga je obožavala.

Taj je nastup bio prekretnica. Popularnost benda je eksplodirala, a album "A Kind of Magic" i prateća turneja oborili su sve rekorde. Nažalost, bio je to i početak kraja jedne ere; turneja 1986. bila je posljednja na kojoj je Freddie Mercury pjevao uživo s bendom.

Četrdeset godina kasnije, snimka Queenova nastupa na Live Aidu i dalje oduzima dah. To je mjerilo za sve buduće izvedbe uživo i vječni spomenik snazi glazbe i genijalnosti čovjeka koji je na 21 minutu postao prvak svijeta.