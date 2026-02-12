Noelle: Za Doru sam uz pjesmu pripremila atraktivnu plesnu točku i efektan nastup...

Noelle je umjetničko ime iza kojeg stoji mlada pjevačica i plesačica iz Osijeka, Ivana Crnković. Glazba je oduvijek bila njena velika ljubav i neizostavni dio života jer dolazi iz glazbeničke obitelji. Nastup na Dori za Noelle je veliko priznanje, ali i izazov za koji priprema atraktivnu koreografiju i efektan nastup. Uvjerena je da će zajedno sa svojim plesačima uspješno dočarati dramatiku pjesme i gledateljima prirediti sjajan doživljaj za pamćenje, na nivou spektakla kao što je Dora.

Što vas u životu općenito pa tako I u stvaranju glazbe najviše inspirira?

Ljudi i svijet oko mene. Njihove priče, emocije, razlike i sličnosti. Sve ono što promatram, doživljavam i osjećam u svakodnevnom životu često mi postane inspiracija za glazbu.

Foto: Ivan Angebrandt

Što možete reći o pjesmi koju spremate za nastup na Dori i što publika može očekivati od vašeg nastupa?

Tekst pjesme govori o izlasku iz okvira koje nam društvo nameće, o hrabrosti, prihvaćanju sebe i stvaranju vlastitog puta. S pjesmom se u potpunosti poistovjećujem jer upravo tako živim.Publika od nastupa može očekivati puno plesa i energije, ali prije svega snažnu emociju i slobodu izražavanja koja prati poruku same pjesme.

Koliko vam je stalo do toga da kroz svoj rad pomičete granice?

Pomičem granice onda kada to ima smisla i kada proizlazi iz iskrene potrebe za izražavanjem, a ne radi samog efekta. Važno nam je istraživati nove zvukove i ideje, ali uvijek ostati vjerni sebi i emociji koju želimo prenijeti. Stalo mi je do toga da budem svoja. Ako to znači pomicanje granica - super. Ne želim se ponavljati niti raditi nešto samo zato što se očekuje, nego tražiti prostor u kojem se mogu slobodno izraziti.

Foto: Marko Dzavic

Što za vas znači Dora?

Dora za mene predstavlja veliku čast, ali i odgovornost. To je platforma s dugom tradicijom i snažnim značenjem za domaću glazbenu scenu, ali i prilika da se moja glazba predstavi široj publici, uključujući i onu izvan granica Hrvatske.

Što vas je najviše oblikovalo kao glazbenicu?

Kombinacija različitih glazbenih utjecaja, osobnih iskustava i rada na sebi. Greške, uspjesi, slušanje različitih žanrova i otvorenost prema učenju - sve je to imalo ključnu ulogu u mom razvoju kao glazbenika.