Obavijesti

Show

Komentari 0
POČINJE DORA

Noelle: Za Doru sam uz pjesmu pripremila atraktivnu plesnu točku i efektan nastup...

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 2 min
Noelle: Za Doru sam uz pjesmu pripremila atraktivnu plesnu točku i efektan nastup...
4
Foto: Marko Dzavic

Noelle kaže da tekst pjesme koju pjeva na Dori govori o izlasku iz okvira koje nam društvo nameće, o hrabrosti, prihvaćanju sebe i stvaranju vlastitog puta. Uvjerena je da će uspješno dočarati dramatiku pjesme

Admiral

Noelle je umjetničko ime iza kojeg stoji mlada pjevačica i plesačica iz Osijeka, Ivana Crnković. Glazba je oduvijek bila njena velika ljubav i neizostavni dio života jer dolazi iz glazbeničke obitelji. Nastup na Dori za Noelle je veliko priznanje, ali i izazov za koji priprema atraktivnu koreografiju i efektan nastup. Uvjerena je da će zajedno sa svojim plesačima uspješno dočarati dramatiku pjesme i gledateljima prirediti sjajan doživljaj za pamćenje, na nivou spektakla kao što je Dora.

Što vas u životu općenito pa tako I u stvaranju glazbe najviše inspirira?

Ljudi i svijet oko mene. Njihove priče, emocije, razlike i sličnosti. Sve ono što promatram, doživljavam i osjećam u svakodnevnom životu često mi postane inspiracija za glazbu.

Foto: Ivan Angebrandt

Što možete reći o pjesmi koju spremate za nastup na Dori i što publika može očekivati od vašeg nastupa?

Tekst pjesme govori o izlasku iz okvira koje nam društvo nameće, o hrabrosti, prihvaćanju sebe i stvaranju vlastitog puta. S pjesmom se u potpunosti poistovjećujem jer upravo tako živim.Publika od nastupa može očekivati puno plesa i energije, ali prije svega snažnu emociju i slobodu izražavanja koja prati poruku same pjesme.

Koliko vam je stalo do toga da kroz svoj rad pomičete granice?

Pomičem granice onda kada to ima smisla i kada proizlazi iz iskrene potrebe za izražavanjem, a ne radi samog efekta. Važno nam je istraživati nove zvukove i ideje, ali uvijek ostati vjerni sebi i emociji koju želimo prenijeti. Stalo mi je do toga da budem svoja. Ako to znači pomicanje granica - super. Ne želim se ponavljati niti raditi nešto samo zato što se očekuje, nego tražiti prostor u kojem se mogu slobodno izraziti.

Foto: Marko Dzavic

Što za vas znači Dora?

Dora za mene predstavlja veliku čast, ali i odgovornost. To je platforma s dugom tradicijom i snažnim značenjem za domaću glazbenu scenu, ali i prilika da se moja glazba predstavi široj publici, uključujući i onu izvan granica Hrvatske.

Što vas je najviše oblikovalo kao glazbenicu?

Kombinacija različitih glazbenih utjecaja, osobnih iskustava i rada na sebi. Greške, uspjesi, slušanje različitih žanrova i otvorenost prema učenju - sve je to imalo ključnu ulogu u mom razvoju kao glazbenika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Umro je James Van Der Beek, zvijezda serije 'Dawson's Creek'
IMAO JE 48 GODINA

Umro je James Van Der Beek, zvijezda serije 'Dawson's Creek'

Glumac je umro u srijedu ujutro u svom domu u Teksasu, okružen obitelji, nakon dvogodišnje borbe s rakom debelog crijeva
FOTO Život glumca Jamesa Van Der Beeka kroz fotografije
UMRO U 49. GODINI

FOTO Život glumca Jamesa Van Der Beeka kroz fotografije

Glumac James Van Der Beek dvije se godine borio s rakom debelog crijeva, a preminuo je u srijedu ujutro u svom domu u Teksasu. Iza sebe je ostavio suprugu Kimberly Van Der Beek, četiri kćeri i dva sina. Proslavio se zahvaljujući seriji "Dawson's Creek", a u galeriji smo se prisjetili njegove karijere kroz godine.
Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama...
DNEVNI PREGLED

Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama...

Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 12. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Crno more', 'Tajne prošlosti'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026