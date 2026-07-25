Nogomet kao da nije otišao s televizijskih ekrana, a već 'marširaju' Dinamo i Hajduk

Svjetsko nogometno prvenstvo nije ni završilo, a klupska su natjecanja već počela. Više od mjesec dana bili smo prikovani uz ekran, gledali utakmice, analize, komentare, najveće svjetske zvijezde... kad je europsko natjecanje počeo igrati dobri stari Hajduk. Naravno, zlobnici su se odmah počeli naslađivati kako će Hajduk ispasti iz Europe, a da će SP i dalje trajati.