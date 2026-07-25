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KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+

Nogomet kao da nije otišao s televizijskih ekrana, a već 'marširaju' Dinamo i Hajduk

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 1 min
Nogomet kao da nije otišao s televizijskih ekrana, a već 'marširaju' Dinamo i Hajduk
Foto: Instagram
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Vrijeme je godišnjih odmora, ali i nogometa. Jednostavno ga na malim ekranima ima cijele godine, sa svih strana svijeta i odmora od nogometa nema. Ima ako se samo na tako nešto natjerate

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Svjetsko nogometno prvenstvo nije ni završilo, a klupska su natjecanja već počela. Više od mjesec dana bili smo prikovani uz ekran, gledali utakmice, analize, komentare, najveće svjetske zvijezde... kad je europsko natjecanje počeo igrati dobri stari Hajduk. Naravno, zlobnici su se odmah počeli naslađivati kako će Hajduk ispasti iz Europe, a da će SP i dalje trajati.

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