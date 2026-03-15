Nora Ćurković izvela eurovizijski hit Tommyja Casha: Pogledajte kako je izgledao njen nastup

Nora Ćurković nakon emotivnog Petra Graše u prvoj epizodi dobila je potpuno drugačiji izazov - ekscentričnog Tommyja Casha.

Njen nastup bio je razigran i pun karaktera. Publika je imala priliku vidjeti potpuno jednu drugačiju Norinu stranu.

- Ti si izvukla maksimum. Svaka ti čast! Vrlo si šarmantna i to si prenijela čak i na taj lik - rekao je Enis.

- Sve to što je Tommy izveo na pozornici Eurosonga, to si večeras donijela ti na pozornicu 'Tvoje lice zvuči poznato'. Bila si beskrajno šarmanta, bila si beskrajno zabavna i ovaj je nastup meni bio beskrajno duhovit - izjavio je Mario.

- Samo zabava! Ovo je bilo upravo tako. Kakva pjesma je - zabavna, vrckasta, vickasta, luckasta - sve si to uspjela ujediniti u svoju točku - poručila je Martina.

- Bilo je ottimo - zaključio je Goran.