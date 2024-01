Nora zbog koje BiH ne propušta prognozu: Ne očekujte baš puno snijega, ali pripremite jakne...

Atraktivna Nora Šahinpašić (21), zbog koje se u susjednoj Bosni i Hercegovini vremenska prognoza prati na OBN televiziji, otkrila nam je kakvo nas vrijeme očekuje ove zime.

- Za BiH i Hrvatsku prognoziram hladnu zimu, ne toliko snijeg koliko zubato sunce. Do sada su nam temperature bile i do 13 stupnjeva, a sada se pripremite na minuse. Moglo bi biti do -10 stupnjeva, tako da, pripremite zimske jakne i zimske gume naravno - govori nam Nora.

A kakvi su njezini planovi za novu godinu?

- Planiram svakako ostati na televiziji, predivno se osjećam u ovom okruženju. Naravno, prioritet mi je i završavati fakultet u roku - rekla je, pa otkrila što joj je velika želja za 2024.

- Ove godine mi je velika želja čim više putovati. Idem prvo u Beč, a velika želja mi je Italija. Tamo sam puno putovala s roditeljima kada sam bila mala, ali se baš i ne sjećam svega, tako da mi je to definitivno na vrhu liste - priča Nora.

Prisjetimo se, Nora je kći poznatog bosanskohercegovačkog novinara Mime Šahinpašića, koji je godinama radio na OBN-u. Nedugo nakon što je preuzela ulogu prognostičarke, njezine su snimke postale hit na društvenim mrežama, a mnogi su je prozvali 'bosanskom Adrianom Limom'.

- Kad sam to čula, nisam mogla skinuti osmijeh s lica. Adrianu sam pratila od malih nogu, kad sam oblačila mamine štikle i haljine te imitirala modne revije. Čast mi je biti povezivana s jednom od najljepših žena na svijetu - rekla nam je ranije Nora.