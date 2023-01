North se ponovno maskirala u tatu Kanyea Westa, a ovog puta prijateljica glumila mamu Kim

Uskoro su maškare, a kćer Kim Kardashian (42) i Kaneya Westa (45) ima super ideju: North West (9) je otkrila svoj talent, a pritom se inspirira upravo slavnim roditeljima.

Video je snimljen uz Kanyeovu pjesmu 'Can't Tell Me Nothing' iz 2007., koja je bila dio njegovog trećeg studijskog albuma 'Graduation'.

Foto: TikTok / kimandnorth

Iako se tata protivi da njegova kći snima ovakve videe, North ipak voli taj način zabave te se već snimala kao on, no ovoga puta pozvala je i prijateljicu da glumi njezinu mamu Kim. Kanye je naglasio da ne želi ovaj način promocije za svoju maloljetnu kćer.

Foto: TikTok / kimandnorth

Od stylinga odjenula je bombericu i prepoznatljivu šiltericu te uz pravu šminku, neodoljivo liči na tatu.

Foto: zz/Press Association/PIXSELL

Kim i Kanye rastali su se prije gotovo godinu dana te imaju četvero djece - North (9), Saint (7), Chicago (4) i Psalm (3).

