Norveški bend Kalanda stiže u Močvaru u listopadu ove godine

Kalandra svoju glazbu temelji na melankoličnom nordijskom folk gitarskom zvuku, a drevne melodije uplela je u sirovu i oštru glazbu. Osnovani 2011. godine, proveli su više od desetljeća pomno kreirajući svoj zvuk i gradeći vlastiti studio, a istovremeno su na turnejama svirali s bendovima kao što su Leprous, Gåte, Seigmen, Wardruna i Eivør.

Nakon što im je obrada Wardrunine pjesme “Helvegen” donijela više od 5 milijuna pregleda na YouTubeu, bend je objavio dva hvaljena vlastita singla “Brave New World” i “The Waiting Game”, a dvije pjesme su snimili za HBO-ovu seriju “Beforeigners”. 2020. godine objavljuju debitantski album “The Line” koji je njihov put u introspekciju, osjećaje lutanja i gubitka.

Iz svog studija iz Osla bend je kreirao i soundtrack za seriju igara “Kingdom Two Crowns” što je rezultiralo i s njihovim drugim izdanjem “Kingdom Two Crowns: Norse Lands Soundtrack (Extended)” obavljenim 2022. To ih je odvelo na turneju po Europi s norveškim bendom Leprous i A.A. Williams.

Foto: promo

Kalandra se iznova kreativno dokazuje, a najgledaniji videi im broje više od 12 milijuna pregleda na YouTubeu, te su redovito su uvršteni na liste na Spotifyju. Bend koji je pokazao da su sjajni autori i kompozitori, uz nedavni “Bardaginn” objavio je novi singl “The State of the World” kojim istražuju ranjivu stranu njihovog zvuka, a spremni su doseći nove fanove.

Kalandra u Zagreb dolazi u sklopu europske i UK turneje, pridružit će im se Lili Refrain. Folk drone umjetnica već je nastupala s imenima kao što su Heilung and The Cult / Death Cult, a njena glazba je hipnotična i intenzivna.

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 18 eura, a ta cijena vrijedit će do 31. svibnja. Nakon toga cijena se penje na 20 eura, a na dan koncerta za ulaznicu će trebati izdvojiti 23 eura. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop, Rockmark, kao i sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.