Norvešku princezu Astrid pokopali su dva tjedna nakon mlađeg brata, kralja Haralda

Dva tjedna nakon kralja Haralda, norveška kraljevska obitelj pokopala je danas i njegovu stariju sestru, princezu Astrid, u crkvi u Oslu.

Foto: Ole Berg-Rusten

Princezu su došli ispratiti novi kralj Haakon i njegova supruga, kraljica Mette-Marit, kraljica Sonja, princeza Ingrid Alexandra i kraljeva sestra Martha Louise sa suprugom, samoprozvanim šamanom, Durekom Verrettom. Švedsku kraljevsku obitelj na pogrebu je predstavljala princeza Victoria, princeza Astrid i princ Lorenz predstavljali su Belgiju, dok je britanska kraljevska obitelj poslala vijenac na kojem je pisalo 'S ljubavlju i sretnim uspomenama', a potpisana je princeza Anne, koja je prije dva tjedna uz princa Williama na posljednje počivalište ispratila kralja Haralda.

Foto: Ole Berg-Rusten

- Između nje i brata, kralja Haralda, postojala je vrlo snažna povezanost, rekao je svećenik, istaknuvši među ostalim princezinu snažnu brigu za druge ljude, osobito za najranjivije skupine u društvu. Prisjetio se i riječi petero princezine djece, koji su za majku rekli da je bila 'najbolja mama na svijetu' - piše norveški VG.

Svećenik je govorio i o velikoj ljubavi koju je princeza osjećala prema svojoj obitelji - ali i prema životinjama. Tijekom mise princezin lijes bio je prekriven norveškom zastavom, a uz njega su stajala dva stražara.

Princeza Astrid preminula je 11. rujna u 94. godini, dva dana nakon pogreba njenog pet godina mlađeg brata, kralja Haralda.