Nosila XL, a sada je mršavica: 'Barbara, izgledaš anoreksično'

Voditeljica godinama oscilira u kilaži, a kako kaže, i samoj joj je dosadilo pričati o toj temi. Ne vjeruje u čudotvorne preparate za mršavljenje i kaže da se linija stvara za stolom, a ne u teretani

<p>Počelo je snimanje showa "Zvijezde pjevaju", a na setu je najviše pozornosti privukla nikad mršavija <strong>Barbara Kolar </strong>(49). Voditeljica, tvrde upućeni s HTV-a, sad nosi konfekcijski broj 32. Lani je, kako je priznala, nosila konfekcijski broj 36, no u godinu dana dodatno se "smanjila" za dva broja.</p><p>Barbara godinama oscilira u kilaži, a kako kaže, i samoj joj je dosadilo pričati o toj temi. Prije sedam godina isto je bila u mršavoj fazi. Tad je rekla da je toliko smršavjela da stane u suknju iz osnovne škole.</p><p>Lani je rekla da je iz prehrane izbacila ugljikohidrate i da svaki dan pješači po deset kilometara. Ljubiteljica je mediteranske prehrane i jede puno sezonskog voća i povrća. Ne koristi rafinirani šećer, samo voćni, i pojede malo meda.</p><p>Prije nekoliko godina napravila je test intolerancije na hranu, nakon čega je iz prehrane izbacila tjesteninu, rižu, kruh, peciva, mliječne proizvode i jaja. Barbara ne vjeruje u čudotvorne preparate za mršavljenje i kaže da se linija stvara za stolom, a ne u teretani.</p><p>- Oduvijek imam očajno spor metabolizam koji je, s godinama, sve gori. To znači da sam, kad me vidite u stanjenoj verziji, vjerojatno mjesecima prije jela zanemarive količine hrane upitne zanimljivosti. I da sam, s obzirom na sporost i dosadnost tog procesa, zahvalna majčici prirodi što me barem odredila kao tvrdoglavog i upornog sivonju - izjavila je svojedobno.</p>