Od 'Princes krafne' pa sve do INmusica: One cure osvajaju domaću alternativnu scenu

One cure, glazbeni duo koji mnogi opisuju kao "indie princeze", publiku osvajaju razigranim gitarama, zaraznim melodijama i duhovitim, iskrenim tekstovima. Nakon singla "Budućnost" i EP-ja "Vani je lava", u svega godinu dana objavile su čak sedam singlova i deset videospotova te održale niz nastupa diljem Hrvatske, potvrdivši status jednog od najaktivnijih mladih domaćih bendova.

Ovoga vikenda nastupaju na trećem izdanju Žarište Open Aira, besplatnog glazbenog festivala u organizaciji Centra za kulturno-društveni razvoj Novi prostori kulture, kojim se obilježava Dan grada Zagreba. U intervjuu za 24sata otkrile su što publika može očekivati od njihovih nastupa na Žarištu i INmusic festivalu na kojem također sviraju uskoro, osvrnule su se na svoj EP "Vani je lava" i glazbeni izričaj koji grade posljednjih godina, a progovorile su i o planovima za budućnost. Od prvih singlova pa do pozornice festivala kao što je INmusic prošlo je vrlo malo vremena, a komentirale su kako su to priželjkivale, no poprilično ih je sve iznenadilo.

- Jako nam je drago da je glazba koja nas je osobno jako uveseljavala dok smo je radile, pronašla put do publike i da i oni jednako entuzijastično to slušaju. To znači da smo isporučile točno ono što smo i htjele - ispričale su za 24sata. Njihova glazba spaja electro-punk, indie pop i nostalgičnu Y2K estetiku. Otkrile su koliko im je vizualni identitet važan za cijelu priču benda.

- Jako nam je važan, prvenstveno zato što nam je estetika općenito važna u našim životima. I ovako se volimo okružiti lijepim stvarima, gledati lijepe filmove, fotke i slike. Mislimo da taj vizualni identitet onda jako dobro nadopunjuje ono što glazbom govorimo, tako da publika onda dobije jedan super paket - kažu One cure. Ivana Ljubičić i Tea Ovničević Matijević otkrile su i kako nastaju njihove pjesme.

- Nema pravila, jednom je prvi korak beat, drugi put pjevna melodija, treći put neki tekst ili tema koju želimo obraditi. Uvijek su nam važne dvije stvari, prva, da nas stvar pokrene kad je čujemo, i druga, da tekst govori istinu, neku vrlo svakodnevnu, poput onog da je brojanje kalorija glupa teorija, do nekih malo više apstraktnih, kao onaj tekst koji govori da je budućnost osunčana - iskrene su djevojke. Humor je dio njihova izričaja, a komentirale su koliko im je važan u pjesmama i komunikaciji s publikom.

- Humor je dio našeg svakodnevnog života, zato ga i ima toliko u našim pjesmama i na našim društvenim mrežama. Ne vidimo baš smisao u životu bez smijeha, pa želimo taj naš feeling podijeliti i s drugima. I mislimo da se ljudima baš to i sviđa - pričaju nam. Publika ih često opisuje kao "osvježenje" domaće scene.

- Jako nam to laska, ali zapravo to i je neka naša svjesna odluka od početka. Krenule smo od toga koja vrsta glazbe najviše opisuje nas dvije, a onda se to izrodilo u spoj šljokica, gitara i arpeggia, kako mi to volimo nazvati – pravi glittercore - komentirale su. Osvrnule su se i na razliku klupskih koncerata u odnosu na koncerte na velikim festivalskim pozornicama.

- Budući da do sad nismo imale baš priliku nastupati na tako velikim pozornicama kao što su Žarište i INmusic, teško nam je bilo što reći. Možemo usporediti nastupe u zatvorenom i na otvorenom. Gigovi na otvorenom imaju taj osjećaj svježeg zraka, pogleda na nebo i publiku koja se ipak osjeća slobodnije kad je vani, što onda i na nas pozitivno djeluje - iskrene su One cure. Otkrile su i što publika može očekivati od njihovih nastupa na Žarište Open Airu i INmusicu.

- Donosimo svoju, nadamo se sad već i prepoznatljivu, energiju koja drma pozornicom, uz dozu neke nove glitter mitologije. Pozivamo sve da dođu pa da sami vide! - istaknule su. Hrvatska alternativna scena posljednjih godina postaje sve raznolikija. Komentirale su kako one gledaju na novu generaciju izvođača i osjećaju li međusobnu povezanost među bendovima.

- Jako nam je zanimljivo gledati kako se spajaju različiti žanrovi i što sve ljudima padne na pamet. Artisti i bendovi danas imaju i tu produženu ruku prema publici kroz društvene mreže, pa se i kroz to može vidjeti koliko je netko kreativan i zanimljiv - ispričale su nam u intervjuu. Otkrile su i anegdotu sa snimanja koja im je posebno ostala u pamćenju.

- Snimanje kojeg se obje rado volimo sjetiti je snimanje spota za pjesmu 'Princes krafna' koji smo snimale za 1. svibnja prošle godine. Taj dan je počeo u 8 ujutro na farmi konja, nastavio se na Maksimiru u najvećoj gužvi i hrpom umirovljenika, a završio je na retenziji dok smo po sebi mazale pjenu za brijanje koja je imitirala šlag, i sve to dok smo bile obučene kao princeze - ispričale su nam One cure te su za kraj komentirale koji im je sljedeći veliki cilj.

- Radimo na novom albumu, razvijamo ideje za spotove, dogovaramo veliki koncert promocije albuma i manifestiramo još brutalnih festivala na kojima ćemo nastupiti! - zaključile su.