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Nova audicijska epizoda donosi u 'Supertalent' neočekivano!

Piše 24sata,
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Nova audicijska epizoda donosi u 'Supertalent' neočekivano!
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Foto: Nova TV
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U trećoj audicijskoj epizodi 'Supertalenta', koja se emitira u nedjelju, 11. listopada, gledatelji će moći uživati u raznolikim talentima, od akrobacija do poezije

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Potraga za talentima se nastavlja! Treća audicijska epizoda Supertalenta bit će prikazana u nedjelju, 11. listopada na Novoj TV, a dan prije na Nova Play. Na pozornicu će stati devet novih kandidata koji će pokušati impresionirati žiri svojim jedinstvenim vještinama i talentima, no samo će neki izboriti prolaz u sljedeći krug natjecanja, a možda netko od njih i osvojiti zlatni gumb koji vodi ravno u polufinale!

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Foto: Nova TV

Epizodu će otvoriti Esther Bešlić iz Njemačke, koja je hrvatsku glazbu zavoljela zahvaljujući suprugu Hrvatu.

- Odmah sam se zaljubila u tu glazbu jer je jako osjećajna - otkriva Esther uoči audicije na kojoj će izvesti hrvatski hit.

Na audiciju stiže i Jonathan Rossi, čija je najveća ljubav - njegov bicikl. Svoj je talent godinama usavršavao, danas s njim nastupa diljem svijeta, pa je tako imao priliku pokazati svoje vještine čak i pred papom.

Foto: Nova TV

Potom će Španjolka Viviana svojom audicijom pokazati kako žena može biti i nježna i snažna istovremeno, u senzualnoj akrobatskoj točki. Emociju će na pozornicu donijeti i Josip Vlahov, radnik u brodogradilištu koji se zbog ljubavi iz Šibenika preselio u Pulu. Iako obožava more, njegova je druga velika ljubav poezija, a žiri će pokušati osvojiti svojih stihovima koje je godinama pisao za svoje muze.

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Foto: Nova TV

Sasvim drugačiju reakciju izazvat će Stefan Ačimović iz Beograda. Programer, gitarist i pjevač na pozornicu će doći s nastupom koji će krenuti potpuno neočekivano. Svjestan je, kaže, gdje god se pojavi, izaziva različite reakcije. U novoj epizodi gledatelje očekuje i pravi plesni spektakl. Plesni klub Dance Queen, koji već godinama okuplja plesače kojima je ples postao način života, pokazat će rezultat svakodnevnog višesatnog treniranja, discipline i zajedništva. Iz Pule stiže i 50-godišnji Daniel Miletić, radnik u komunalnom poduzeću koji svojim kolegama redovito zapjeva, a iza sebe već ima i tri pobjede na karaokama.

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U ovotjednu epizodu dolazi pokazati kako se snalazi u country glazbi. Na pozornicu će stati i simpatična Ukrajinka Evgenia Obelmaz, koja živi u malom mjestu u blizini Vrbovca i svakodnevno uči hrvatski jezik, dok će Dragan Medić, nakon čak dvije neuspješne audicije, pokušati dokazati da treći put ipak može biti sreća. Ne propustite priliku doživjeti sve ove fantastične izvedbe na jednoj pozornici: u nedjelju od 20:15 na Novoj TV, a već dan prije na Nova Play

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