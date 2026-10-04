VIDEO Pogledajte nastup akrobatskog para iz Ukrajine: Bilman ih grlio, Maja plakala

Jedan od najemotivnijih nastupa druge audicijske večeri 'Supertalenta' priredili su Oleksii i Olena, bračni par iz Ukrajine koji se akrobacijama bavi već deset godina. Elena je zbog distrofije mrežnice vid počela gubiti od rođenja, a u potpunosti ga je izgubila s 30 godina.

Unatoč tome, nije odustala od ljubavi prema cirkusu, a najveća joj je podrška suprug.

"Dolazimo iz Ukrajine, ali živimo u Beču. Suprug mi pomaže, šminka me, pravi mi frizuru, sve u životu radimo zajedno", rekla je Olena.

Izveli su emotivan ples u zraku, na obruču, a žiri nije skrivao zadovoljstvo.

"Preplavljena sam emocijama koje ste u meni izazvali. Vi živite ljubav i podršku, uživate u malim životnim stvarima", rekla je Martina na rubu suza.

Foto: Luka Dubroja

Bilman je također bio dirnut te je izašao na pozornicu i zagrlio bračni par.

Fabijan je oduševljeno nakon nastupa prokomentirao: „Zanimljivo je kako život ima svoj put, a vaša ljubav je zasigurno zapisana u zvijezdama. Nevjerojatno koliko ljubav velike stvari može napraviti!“, dok je Maja kroz suze poručila: „Ne mogu se sabrati, otvorili ste nam oči, srca, dušu. Hvala vam što ste došli, toliko ste divni.“ Žiri je jednoglasno odlučio da Oleksii i Olena nastavljaju natjecanje.



