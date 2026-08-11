Nova domaća serija uskoro stiže na male ekrane: Sve što trebate znati o seriji 'Slučajna obitelj'

Uskoro dolazi nova serija „Slučajna obitelj“, u čijem su središtu tri potpuna stranca kojima će se spletom neobičnih okolnosti životi spojiti na sasvim neočekivan način. Sada je otkriveno i tko je sve to pobjegao od starog života i morao izmisliti novi. U kaosu će se uskoro naći Vito, Korina i Petar kojeg tumače Filip Juričić, Romina Tonković i Tit Emanuel Medvešek.

Obiteljska dramsko-humoristična serija, koju najavljuje Nova TV, okupila je snažnu glumačku postavu koja spaja neka od najomiljenijih imena domaće glumačke scene s novom generacijom talentiranih glumaca. Među njima su Dragan Despot, Dijana Vidušin, Stjepan Perić, Zlatan Zuhrić, Sandra Lončarić, Sara Stanić, Nebojša Rako, Lovro Juraga, Dora Dimić Rakar, Barbara Nola, Lena Medar, Jasna Odorčić, Slavko Sobin, Dado Ćosić, Ksenija Pajić, Katarina Baban, Milan Štrljić, Nives Celzijus i Filip Detelić, uz druga poznata i nova lica.

Foto: Nova TV

Filip Juričić utjelovit će Vitu Harangu, šarmantnog muškarca koji na sam dan vlastitog vjenčanja odlučuje pobjeći od braka. U njegovu se priču ubrzo isprepliću sudbine Korine i Petra, dvoje potpuno različitih ljudi koje, baš poput Vite, život dovodi u situaciju u kojoj nemaju puno toga osim snalažljivosti i želje za novim početkom.

Romina Tonković tumači energičnu, temperamentnu i sposobnu Korinu Meštrov, koja bježi od bivšeg partnera Gorana, opasnog muškarca povezanog sa sumnjivim poslovima. S druge strane, Petar Kiša (Tit Emanuel Medvešek) je simpatični, ali pomalo izgubljen mladić koji bježi iz doma za nezbrinutu djecu.

Foto: Nova TV

U namjeri da pomognu jedni drugima, ovaj nespojiv trojac prisiljen je odglumiti obitelj. No, nisu ni svjesni da će ih ta kratka laž dovesti do neočekivane životne spletke. Ono što počinje kao privremena farsa ubrzo prerasta u niz emotivnih, napetih i komičnih situacija, dok pokušavaju uvjeriti sve oko sebe da su prava obitelj. Na tom putu suočit će se s brojnim tajnama, neočekivanim prijetnjama, starim ljubavima i tragovima vlastite prošlosti. Hoće li ih zajednički cilj zbližiti ili razdvojiti, otkrit će uskoro nova serija „Slučajna obitelj“!