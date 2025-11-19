Nova emisija Cash or Trash uskoro stiže na male ekrane

Živopisni studio nove zabavne emisije Cash or Trash uskoro otvara svoja vrata, a kroz 20 epizoda gledatelji će upoznati više od 60 prodavača koji će pred televizijskim kamerama donijeti svoje najzanimljivije, najsentimentalnije ili najneobičnije predmete na procjenu stvarne tržišne vrijednosti.

Foto: Nova TV

U studiju koji odiše retro štihom, šarenilom i posebnim šarmom, prodavače će dočekati omiljena voditeljica Irina Čulinović koja otkriva da je pred nama emisija prepuna dinamike i iznenađenja. „Radi se o jednoj uzbudljivoj emisiji zato što nosi jako puno intrige i dinamike. Bit će tu puno razotkrivenih tajni, a riječ je o predmetima koje donose naši gledatelji. Oni ne znaju koja je njihova vrijednost, čuvaju ih doma godinama i donose ih u emisiju kako bi ih prvo procijenio naš procjenitelj, a nakon toga kako bi s njim otišli u sobu trgovaca. U sobi trgovaca počinje prava akcija!“, objašnjava Irina koja se, kada su antikviteti u pitanju, s potpunim povjerenjem oslanja na stručnost procjenitelja Ilama Shuhanija, iskreno priznajući:„Što se tiče poznavanja antikviteta, ja ne znam ništa o ničemu. Sva sreća da imamo Ilama koji zna sve o starim predmetima. Imam čak problem s nekim predmetima da ne znam uopće ni čemu služe.“

Foto: Nova TV

Gledatelji će u emisiji vidjeti doista široku paletu predmeta – od obiteljskih nasljeđa s jakom emotivnom vrijednošću, pa sve do slučajnih buvljak otkrića, uz jedinstvenu kombinaciju zabave i aukcijske napetosti. Naime, ako predmet zadovolji visoke kriterije procjenitelja, slijedi pravi show jer prodavač ostvaruje mogućnost ulaska u sobu trgovaca, gdje pet vrsnih stručnjaka licitira za svaki komad, nudeći gotovinu na licu mjesta.

- Emisija će donijeti jako puno različitih predmeta – od sentimenata do pravih malih skrivenih blaga - dodaje Irina koja, iako ne skuplja antikvitete, priznaje da ima druge kolekcionarske navike.

- Nisam tip koji ide po buvljacima, ali skupljam glave i kineske mačke. U našem studiju imamo prekrasnu scenografiju i jako puno kamenih glava - otkriva Irina koju će gledatelji uskoro imati prilike ponovno gledati na malim ekranima.

Kakve zanimljive kolekcionarske navike imaju prodavači koje ćemo upoznati u emisiji te koji će predmeti zaintrigirati procjenitelja i kupce, ne propustite doznati uskoro na Novoj TV!