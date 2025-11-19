U novoj emisiji Irine Čulinović, predmeti iz privatnih domova dobivaju priliku da zablistaju pred kamerama. Procjenitelj i trgovci otkrivaju koliko zaista vrijede uspomene koje ljudi čuvaju godinama
Nova emisija Cash or Trash uskoro stiže na male ekrane
Živopisni studio nove zabavne emisije Cash or Trash uskoro otvara svoja vrata, a kroz 20 epizoda gledatelji će upoznati više od 60 prodavača koji će pred televizijskim kamerama donijeti svoje najzanimljivije, najsentimentalnije ili najneobičnije predmete na procjenu stvarne tržišne vrijednosti.
U studiju koji odiše retro štihom, šarenilom i posebnim šarmom, prodavače će dočekati omiljena voditeljica Irina Čulinović koja otkriva da je pred nama emisija prepuna dinamike i iznenađenja. „Radi se o jednoj uzbudljivoj emisiji zato što nosi jako puno intrige i dinamike. Bit će tu puno razotkrivenih tajni, a riječ je o predmetima koje donose naši gledatelji. Oni ne znaju koja je njihova vrijednost, čuvaju ih doma godinama i donose ih u emisiju kako bi ih prvo procijenio naš procjenitelj, a nakon toga kako bi s njim otišli u sobu trgovaca. U sobi trgovaca počinje prava akcija!“, objašnjava Irina koja se, kada su antikviteti u pitanju, s potpunim povjerenjem oslanja na stručnost procjenitelja Ilama Shuhanija, iskreno priznajući:„Što se tiče poznavanja antikviteta, ja ne znam ništa o ničemu. Sva sreća da imamo Ilama koji zna sve o starim predmetima. Imam čak problem s nekim predmetima da ne znam uopće ni čemu služe.“
Gledatelji će u emisiji vidjeti doista široku paletu predmeta – od obiteljskih nasljeđa s jakom emotivnom vrijednošću, pa sve do slučajnih buvljak otkrića, uz jedinstvenu kombinaciju zabave i aukcijske napetosti. Naime, ako predmet zadovolji visoke kriterije procjenitelja, slijedi pravi show jer prodavač ostvaruje mogućnost ulaska u sobu trgovaca, gdje pet vrsnih stručnjaka licitira za svaki komad, nudeći gotovinu na licu mjesta.
- Emisija će donijeti jako puno različitih predmeta – od sentimenata do pravih malih skrivenih blaga - dodaje Irina koja, iako ne skuplja antikvitete, priznaje da ima druge kolekcionarske navike.
- Nisam tip koji ide po buvljacima, ali skupljam glave i kineske mačke. U našem studiju imamo prekrasnu scenografiju i jako puno kamenih glava - otkriva Irina koju će gledatelji uskoro imati prilike ponovno gledati na malim ekranima.
Kakve zanimljive kolekcionarske navike imaju prodavači koje ćemo upoznati u emisiji te koji će predmeti zaintrigirati procjenitelja i kupce, ne propustite doznati uskoro na Novoj TV!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+