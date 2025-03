Nova emisija Meghan Markle naišla je na oštre kritike: 'Treće uzastopno razočaranje, dosada'

Volim kombinirati skupo i povoljno, govori Meghan Markle (43) svojoj gošći, glumici i scenaristici Mindy Kaling, u drugoj epizodi serije "S ljubavlju, Meghan", koja je 4. ožujka debitirala na Netflixu. To nije jedina izjava koja je uzrujala brojne gledatelje. Iako mnogi komentiraju kako je stil vojvotkinje od Sussexa nepogrešiv, cijela serija dobila je zaista loše kritike.

Jednu takvu napisao je Guardianov autor Stuart Heritage, koji je nazvao seriju "dosadnim lifestyle sadržajem" i "trećim uzastopnim razočaranjem" koje su Markle i princ Harry proizveli za Netflix, pozivajući se na njihove dokumentarne serije "Heart of Invictus" i "Polo". Mnogi su istaknuli kako sadržaj podsjeća na već viđene projekte Marthe Stewart ili Gwyneth Paltrow.

Foto: Netflix

Kako prenose strani mediji, poslije Harryjevog promašenog dokumentarca o polo sportu, par bi se trebao vratiti pružanju dramatičnih otkrića o monarhiji koja publika želi, no umjesto toga, nastavili su u istom tonu. Uvjeti ugovora koji su Harry i Meghan potpisali s platformom 2021. godine bili su, prema svim izvorima, izuzetno povoljni.

Njihov petogodišnji ugovor vrijedio je 100 milijuna dolara, s očekivanjem da će biti toliko puni ideja da će postati producenti prestižnog sadržaja poput Obame. No, takvo nešto, ako je suditi po komentarima, nije se dogodilo.

Foto: Instagram

Jedini uspješan sadržaj koji su producirali bio je "Harry & Meghan", kako ga vidi Guardian. Britanski kritičari nimalo ne štede Meghan Markle, no neke publikacije ipak nisu bile toliko oštre u svojim recenzijama, uključujući Vogue. Pohvalili su njezinu strast prema aranžiranju cvijeća i kuhanju, koje je vojvotkinja predstavila u svom lifestyle blogu "The Tig", koji je vodila od 2014. do 2017. godine.

Ponovno u centru pažnje, Meghan tijekom osam epizoda vodi gledatelje u svijet svoje svakodnevice, naglašavajući ljubav prema domaćinstvu, kuhanju i uživanju u malim životnim radostima. Poziva slavne goste, vrhunske kuhare i bliske prijatelje kako bi zajedno istraživali te nepoznanice, i to sve pod krovom svog doma u Montecitu, Kaliforniji.

Foto: Netflix

Mnogi se pitaju hoće li serija dobiti drugu sezonu. Čini se kako će odluka o tome ovisiti o gledanosti i reakcijama publike.