Nova emisija satiričara iz BiH, Hrvatske i Srbije: Pogledajte 'WTF Amerika' u srijedu u 20h

Ekipa regionalnog satiričnog video format nazvanog TJEДЕЉNIK, koji je svoju premijeru u vidu pilot-emisije imao početkom godine - ekipa komičara i satiričara iz Hrvatske, Srbije i BiH odlučila je napraviti i dozirano objavljivati segmenata iz verzije "ponekadnik".

- Napravili smo nekoliko priloga o aktualnim zbivanjima i obradu jedne teme, tek da naše javnosti znaju da smo još živi!, objašnjava Pedja Bajović, idejni tvorac ove emisije i nastavlja:

- U ovih tri mjeseca u kojima smo na društvene mreže plasirani sadržaj s prvog snimanja, pogledalo ga se blizu dva milijuna puta. Dakle, publike ima - od Vardara pa do Triglava i od Vankuvera do Tasmanije! Takvima smo zahvalni i odlučili smo im pokloniti još malo plodova svog kreativnog trudbeništva!

Objašnjavaju da je "ponekadnik" ono što mu ime i kaže - nešto što će se ukazati ponekad! Premijera prvog segmenta, zakazana na društvenim mrežama za srijedu 29.travnja u 20 sati, tematski prilog je nazvan "WTF, Amerika?!?" i obrađuje zapitanost ostatka svijeta dešavanjima u SAD-u. Na to se nadovezuje i istraživački rad TJEДЕЉNIKA, koji je naišao na informacije o konkretnom širenju ove države i na balkanski prostor!

Ostali segmenti će uslijediti unutar narednih par tjedana, a sadržavat će teme o ovogodišnjem planu za obaranje rekorda u televizijskim ukazanjima u Srbiji, rušenju birokratizacije u BiH te državotvornoj stranci u Hrvatskoj. Kruna emisije će biti sjajan intervju sa specijalnom gošćom, jednom od najpoznatijih žena u Hrvatskoj i Kaliforniji.

Pilot-emisiju TJEДЕЉNIKA možete pogledati ovdje.