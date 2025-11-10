Nova karijera: Suprug Blanke Vlašić Ruben Van Gucht debitirao kao DJ i 'zapalio' klub

Poznati belgijski sportski novinar i suprug naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić, Ruben Van Gucht, iznenadio je svoje pratitelje otkrivši neočekivani talent. Čini se da je sportski mikrofon odlučio privremeno zamijeniti DJ pultom, zakoračivši u potpuno novo poglavlje svog života.

Na svom Instagram profilu podijelio je fotografiju s prvog DJ nastupa u klubu ZUCO Roosdaal u Belgiji. U atmosferi ispunjenoj dimom i svjetlima impresivnog kristalnog lustera, Ruben je prikazan za miksetom, potpuno uživljen u glazbu dok energično podiže atmosferu u krcatom klubu. Uz objavu je napisao: "Spremni, pozor, sad! Prvi set ikad, a sigurno neće biti posljednji."

U opisu je otkrio da je puštao klupske klasike house, retro i trance žanrova, glazbu koju voli još od mladosti kada je slušao setove svog rođaka. "Ljubav prema toj glazbi osjećam do danas. Jako sam sretan što mogu dodati mali nastavak toj priči i započeti novo poglavlje u svom životu", poručio je emotivno, zahvalivši se mentoru na pomoći.

Ovaj izlet u glazbene vode nije slučajan. Prema najavama, Van Gucht će od 2026. godine biti dostupan za DJ angažmane, a ovaj nastup označava službeni početak njegove nove karijere. Time je samo potvrdio svoju svestranost, s obzirom na to da ga uskoro očekuju i nastupi u popularnim belgijskim emisijama "Celebrity Masterchef" i "De Slimste Mens ter Wereld".

U drugoj objavi, u kojoj je podijelio video sa zabave, Ruben je napisao kako je ovo tek početak.

"Kakav uzbuđujući osjećaj. Početak nove avanture čiji početak poznajem, ali ne i kraj. U svakom slučaju osjećam želju i strast koja je potrebna da se postave veliki ciljevi i da se u njih uloži puno truda. Ovaj klasični klupski ugođaj želim proširiti po cijeloj Flandriji i približiti ga ljudima koji također vole ovu glazbu. Na tome ćemo raditi — u 2026.!", stoji u objavi uz video.