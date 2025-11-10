Obavijesti

Show

Komentari 2
ZA MIKSETOM

Nova karijera: Suprug Blanke Vlašić Ruben Van Gucht debitirao kao DJ i 'zapalio' klub

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Nova karijera: Suprug Blanke Vlašić Ruben Van Gucht debitirao kao DJ i 'zapalio' klub
Foto: Instagram

Poznati belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht, suprug naše Blanke Vlašić, sada se upustio u novu avanturu, radi kao DJ u noćnom klubu

Poznati belgijski sportski novinar i suprug naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić, Ruben Van Gucht, iznenadio je svoje pratitelje otkrivši neočekivani talent. Čini se da je sportski mikrofon odlučio privremeno zamijeniti DJ pultom, zakoračivši u potpuno novo poglavlje svog života.

Na svom Instagram profilu podijelio je fotografiju s prvog DJ nastupa u klubu ZUCO Roosdaal u Belgiji. U atmosferi ispunjenoj dimom i svjetlima impresivnog kristalnog lustera, Ruben je prikazan za miksetom, potpuno uživljen u glazbu dok energično podiže atmosferu u krcatom klubu. Uz objavu je napisao: "Spremni, pozor, sad! Prvi set ikad, a sigurno neće biti posljednji."

U opisu je otkrio da je puštao klupske klasike house, retro i trance žanrova, glazbu koju voli još od mladosti kada je slušao setove svog rođaka. "Ljubav prema toj glazbi osjećam do danas. Jako sam sretan što mogu dodati mali nastavak toj priči i započeti novo poglavlje u svom životu", poručio je emotivno, zahvalivši se mentoru na pomoći.

Ovaj izlet u glazbene vode nije slučajan. Prema najavama, Van Gucht će od 2026. godine biti dostupan za DJ angažmane, a ovaj nastup označava službeni početak njegove nove karijere. Time je samo potvrdio svoju svestranost, s obzirom na to da ga uskoro očekuju i nastupi u popularnim belgijskim emisijama "Celebrity Masterchef" i "De Slimste Mens ter Wereld". 

NOVI SKANDAL Supruga Blanke Vlašić kaznili zbog vožnje bez vozačke: Evo koliku kaznu je dobio Ruben
Supruga Blanke Vlašić kaznili zbog vožnje bez vozačke: Evo koliku kaznu je dobio Ruben

U drugoj objavi, u kojoj je podijelio video sa zabave, Ruben je napisao kako je ovo tek početak.

"Kakav uzbuđujući osjećaj. Početak nove avanture čiji početak poznajem, ali ne i kraj. U svakom slučaju osjećam želju i strast koja je potrebna da se postave veliki ciljevi i da se u njih uloži puno truda. Ovaj klasični klupski ugođaj želim proširiti po cijeloj Flandriji i približiti ga ljudima koji također vole ovu glazbu. Na tome ćemo raditi — u 2026.!", stoji u objavi uz video.

ISKRENO Suprug Blanke Vlašić ponovno je progovorio o svom ljubavnom životu: 'Koga sam zavaravao?'
Suprug Blanke Vlašić ponovno je progovorio o svom ljubavnom životu: 'Koga sam zavaravao?'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Cure, sve vam se vidi! Ove slavne dame vole 'gole haljine', ali ne nose gaćice i grudnjake...
GOLIŠAVA IZDANJA SLAVNIH

FOTO Cure, sve vam se vidi! Ove slavne dame vole 'gole haljine', ali ne nose gaćice i grudnjake...

Neke slavne žene pojavile su se u haljinama koje ne ostavljaju gotovo ništa mašti. Njihova odvažnost izaziva milijune pogleda, paparazzi kaos i svjetsku pozornost...
Saša Matić za 24sata: 'Kod kuće sam tata, a ne zvijezda. Moje su kćeri uvijek bile skromne...'
UOČI KONCERATA U ARENI

Saša Matić za 24sata: 'Kod kuće sam tata, a ne zvijezda. Moje su kćeri uvijek bile skromne...'

Regionalni pjevač 5. i 6. prosinca stiže u zagrebačku Arenu, u kojoj će pjevati pred tisućama obožavatelja. Pripreme traju, a najviše ga brine ‘jet lag’ jer stiže ravno iz Amerike
Kastrati grli zagonetnu brinetu, a ljubio je golišavu Sinjanku
NOVA LJUBAV?

Kastrati grli zagonetnu brinetu, a ljubio je golišavu Sinjanku

U travnju je objavljeno kako su Sinjanka i nogometaš prekinuli, a on je sada na društvenoj mreži objavio fotografiju s brinetom, na kojoj izgledaju prisno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025