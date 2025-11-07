Suprug Blanke Vlašić ponovno je progovorio o svom ljubavnom životu: 'Koga sam zavaravao?'

Poznati hrvatsko-belgijski sportski par, bivša atletičarka Blanka Vlašić i sportski novinar Ruben Van Gucht prije nekog je vremena šokirao javnost tvrdnjom da prakticiraju otvoreni brak, a sada je on ponovno progovorio o svom ljubavnom životu.

U emisiji 'Datenight' voditeljici Tess Gossens, Van Gucht je priznao kako su ga njegove preferencije koštale prvog braka s Laurence Van Tongerloo, prenosi Nieuwsblad.be. 'To se počelo razvijati tijekom mog prvog braka. Taj osjećaj želje ostanka s jednom osobom, ali i želje za mogućnošću istraživanja. To je tada pošlo po zlu, i ostaje najveća mrlja u mom životu. Ne mogu se više iskupiti za to, ali uvijek se ispričam', rekao je.

Foto: Instagram

'Mogao sam izabrati tradicionalni sistem ponovno, no tada bih zavaravao samog sebe', objasnio je novinar nastavivši: ''Koga sam zavaravao? Znao sam da moj odabir ne bi bio najpopularniji i da će izazvati povratnu reakciju. Ali mogu se pogledati u zrcalo svake večeri s mirnoćom'. Saznavši da poznati par njeguje ovakav stil braka, javnost je još ranije počela nagađati tko su Rubenove potencijalne partnerice.

Tako su belgijski mediji dugo šuškali o tome da spisateljica Charlotte van Looy nije samo njegova prijateljica, već i partnerica, a ona je to još dodatno potaknula objavivši početkom ove godine niz fotografija s Rubenom uz koje je u opisu napisala: 'Ljubav u zadnje vrijeme'.

Foto: Instagram

Pratitelji u komentarima ispod objave pitali su je zna li da ovaj sportski novinar ima suprugu i dijete u Hrvatskoj, na što je ona odgovorila: 'Budući da smo zajedno već gotovo šest godina i dijelimo isti dom već skoro četiri godine - doista znam. U svakom slučaju, hvala na prijateljskom podsjetniku'.

Foto: Maja Prgomet (Blanka Vlašić/Facebook)/Instagram

Sportski novinar koji je u braku s bivšom atletičarkom od 2022. godine te s kojom ima sina Monda, pozornost javnosti privukao je nakon što mu je krajem 2024. godine oduzeta vozačka dozvola zbog upravljanja vozilom u alkoholiziranom stanju.

Ruben je unatoč tome vozio automobil najmanje petnaest puta, a zbog toga mu je sud u Dendermondeu prošlog mjeseca odlučio izreći novčanu kaznu od 4800 eura te zabranu vožnje na devet mjeseci.