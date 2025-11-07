Sportski novinar, koji je u braku s našom bivšom atletičarkom, u gostovanju u jednoj stranoj emisiji objasnio je kako gleda na romantične odnose
Suprug Blanke Vlašić ponovno je progovorio o svom ljubavnom životu: 'Koga sam zavaravao?'
Poznati hrvatsko-belgijski sportski par, bivša atletičarka Blanka Vlašić i sportski novinar Ruben Van Gucht prije nekog je vremena šokirao javnost tvrdnjom da prakticiraju otvoreni brak, a sada je on ponovno progovorio o svom ljubavnom životu.
U emisiji 'Datenight' voditeljici Tess Gossens, Van Gucht je priznao kako su ga njegove preferencije koštale prvog braka s Laurence Van Tongerloo, prenosi Nieuwsblad.be. 'To se počelo razvijati tijekom mog prvog braka. Taj osjećaj želje ostanka s jednom osobom, ali i želje za mogućnošću istraživanja. To je tada pošlo po zlu, i ostaje najveća mrlja u mom životu. Ne mogu se više iskupiti za to, ali uvijek se ispričam', rekao je.
'Mogao sam izabrati tradicionalni sistem ponovno, no tada bih zavaravao samog sebe', objasnio je novinar nastavivši: ''Koga sam zavaravao? Znao sam da moj odabir ne bi bio najpopularniji i da će izazvati povratnu reakciju. Ali mogu se pogledati u zrcalo svake večeri s mirnoćom'. Saznavši da poznati par njeguje ovakav stil braka, javnost je još ranije počela nagađati tko su Rubenove potencijalne partnerice.
Tako su belgijski mediji dugo šuškali o tome da spisateljica Charlotte van Looy nije samo njegova prijateljica, već i partnerica, a ona je to još dodatno potaknula objavivši početkom ove godine niz fotografija s Rubenom uz koje je u opisu napisala: 'Ljubav u zadnje vrijeme'.
Pratitelji u komentarima ispod objave pitali su je zna li da ovaj sportski novinar ima suprugu i dijete u Hrvatskoj, na što je ona odgovorila: 'Budući da smo zajedno već gotovo šest godina i dijelimo isti dom već skoro četiri godine - doista znam. U svakom slučaju, hvala na prijateljskom podsjetniku'.
Sportski novinar koji je u braku s bivšom atletičarkom od 2022. godine te s kojom ima sina Monda, pozornost javnosti privukao je nakon što mu je krajem 2024. godine oduzeta vozačka dozvola zbog upravljanja vozilom u alkoholiziranom stanju.
Ruben je unatoč tome vozio automobil najmanje petnaest puta, a zbog toga mu je sud u Dendermondeu prošlog mjeseca odlučio izreći novčanu kaznu od 4800 eura te zabranu vožnje na devet mjeseci.
