NOVI SKANDAL

Supruga Blanke Vlašić kaznili zbog vožnje bez vozačke: Evo koliku kaznu je dobio Ruben

Piše Marinela Mesar,
Supruga Blanke Vlašić kaznili zbog vožnje bez vozačke: Evo koliku kaznu je dobio Ruben
Foto: Instagram

Nakon što mu je oduzeta vozačka dozvola, prema riječima tužiteljstva, Ruben je nastavio voziti, što su potvrdile i snimke nadzornih kamera. Zbog toga je dobio zabranu vožnje, kao i novčanu kaznu

Ruben Van Gucht suočio se s ozbiljnim posljedicama zbog nepoštivanja prometnih pravila. Naime, belgijski sportski novinar uhvaćen kako vozi bez važeće vozačke dozvole. Sud u Dendermondeu odlučio je izreći mu devetomjesečnu zabranu upravljanja vozilom te novčanu kaznu od 4800 eura, navodi Voetbal 24

Foto: IPA agency/ Elisabetta Sod

Incident se odnosi na nekoliko vožnji koje je Van Gucht obavio nakon što mu je u prosincu 2024. oduzeta dozvola zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Prema tužiteljstvu, Ruben je unatoč suspenziji vozio najmanje petnaest puta, što su potvrdile nadzorne kamere koje su snimile njega i njegov automobil.

NOVA DRAMA U LJUBAVNOM TROKUTU Fatalna Belgijka novim potezom otkrila u kakvom je odnosu sa suprugom Blanke Vlašić?
Fatalna Belgijka novim potezom otkrila u kakvom je odnosu sa suprugom Blanke Vlašić?

Odvjetnik novinara tvrdio je kako je Van Gucht vjerovao da će mu nakon isteka zabrane automatski biti dopuštena vožnja, iako još nije prošao potrebne alkotestove za povrat dozvole. Prema riječima odvjetnika, Van Gucht nije znao ni da treba proći alkotestove kako bi dobio vozačku natrag. 

Sudac nije prihvatio zahtjev za dodatnom obukom, a Ruben nije bio prisutan na samom saslušanju.

U APULIJI Odmor u Italiji: Charlotte van Loop i Blankin muž Ruben zajedno su bili na godišnjem
Odmor u Italiji: Charlotte van Loop i Blankin muž Ruben zajedno su bili na godišnjem

Predstojeći postupak koji se odnosi na slučaj vožnje u alkoholiziranom stanju, ranije razmatran u Gentu, nastavit će se 18. prosinca.

Foto: Instagram/

