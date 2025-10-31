Supruga Blanke Vlašić kaznili zbog vožnje bez vozačke: Evo koliku kaznu je dobio Ruben

Ruben Van Gucht suočio se s ozbiljnim posljedicama zbog nepoštivanja prometnih pravila. Naime, belgijski sportski novinar uhvaćen kako vozi bez važeće vozačke dozvole. Sud u Dendermondeu odlučio je izreći mu devetomjesečnu zabranu upravljanja vozilom te novčanu kaznu od 4800 eura, navodi Voetbal 24.

Foto: IPA agency/ Elisabetta Sod

Incident se odnosi na nekoliko vožnji koje je Van Gucht obavio nakon što mu je u prosincu 2024. oduzeta dozvola zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Prema tužiteljstvu, Ruben je unatoč suspenziji vozio najmanje petnaest puta, što su potvrdile nadzorne kamere koje su snimile njega i njegov automobil.

Odvjetnik novinara tvrdio je kako je Van Gucht vjerovao da će mu nakon isteka zabrane automatski biti dopuštena vožnja, iako još nije prošao potrebne alkotestove za povrat dozvole. Prema riječima odvjetnika, Van Gucht nije znao ni da treba proći alkotestove kako bi dobio vozačku natrag.

Sudac nije prihvatio zahtjev za dodatnom obukom, a Ruben nije bio prisutan na samom saslušanju.

Predstojeći postupak koji se odnosi na slučaj vožnje u alkoholiziranom stanju, ranije razmatran u Gentu, nastavit će se 18. prosinca.

Foto: Instagram/