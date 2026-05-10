Nova kuća nikla je na djedovini Malkovicha pokraj Ozlja
John je u ranijim intervjuima rekao da se sjeća djeda i bake koji su u kutu sobe znali šaputati hrvatski ili se njime služiti kada bi se posvađali. Danas je na mjestu njihove kuća nova prizemnica
Američki glumac hrvatskih korijena John Malkovich dobio je u utorak hrvatsko državljanstvo. Obišli smo Ozalj i okolicu kako bismo iz prve ruke doznali detalje o njegovom porijeklu. Prezime Malković zabilježeno je u selu Korušci pokraj Ozlja još pri prvom popisu stanovništva iz 1598. godine. A njegovi djed i baka su iz Lovića Prekriškog, kojeg su, navodno, napustili kada su im Talijani zapalili kuću.