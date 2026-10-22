Nova ljubav? Karleuša ljubila 25 godina mlađeg Ševu pred svima

Nedavno održana promocija novog albuma Seke Aleksić okupila je brojne poznate srpske glazbenike, a među njima bila je i Jelena Karleuša koja je na promociju došla odjevena od glave do pete u komade poznate modne kuće Gucci. Nakon poziranja za fotografe, Karleuša je odlučila kako će službeno pokazati svog novog dečka, a kojem se šuška već neko vrijeme, a kamere Telegrafa ekskluzivno su snimile Jelenu i njenog mlađahnog dragog.

Foto: Telegraf.rs

Riječ je o 23-godišnjem Aleksandru Ševi, manekenu sinu srpskog poduzetnika koji se u Švedskoj bavi ugostiteljstvom te je vlasnik elitnog restorana u Beogradu.

- Milan je ozbiljna gradska faca. Vlasnik je elitnog beogradskog restorana, kao i prostora koji iznajmljuje. U poslovnom svijetu je izuzetno cijenjen u našem gradu. Mali je na tatu povukao taj šarm. Voli biti okružen lijepim damama. Voli javni život. Milan se ne eksponira iako je utjecajan i moćan - rekao je izvor za Kurir.

Foto: Telegraf.rs

Jelenu je s Aleksandrom upoznao Zoran Birtaševič koji se s Aleksandrom družio. S vremenom Jelenino i njegovo druženje je postalo intenzivnije i češće, pa se Aleksandar počeo viđati s pjevačicom bez Zorana i ostalih prijatelja, navodi Kurir. Čini se kako su sada i službeno potvrdili svoju ljubav jer su tijekom cijele večeri razmjenjivali poljupce u prepunom klubu.

Prije nego što su postali par, Jelena i Aleksandar surađivali su i poslovno pa je upravo maneken bio glavni protagonist u njenom spotu za pjesmu 'Balkan Boy', a o njihovoj romansi krenulo se pisati nakon štu zajedno uhvaćeni u Milanu i Crnoj Gori.