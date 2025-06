Nova ljubav na pomolu? Orlando Bloom i Sydney Sweeney u zajedničkoj šetnji

Novopečeni samci Orlando Bloom i Sydney Sweeney uočeni su u subotu u šetnji Venecijom nakon što su bili na vjenčanju Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez.

Ipak, Bloom i Sweeney nisu bili sami, već je s njima u društvu bio i profesionalni američki nogometaš Tom Brady, javlja portal TMZ.

Ova zajednička šetnja zvijezda i te kako je upala u oči slučajnim prolaznicima budući da svi još uvijek pričaju o prekidu Orlanda Blooma i pjevačice Katy Perry, koja zbog obavezna na turneji nije bila na vjenčanju Lauren Sanchez i Jeffa Bezosa.

Osim toga, TMZ je doznao da je Tom Brady nedavno neko vrijeme razgovarao sa Sydney u palači Gritti gdje su bili smješteni brojni uzvanici s vjenčanja.

Podsjetimo, prije otprilike mjesec dana glumica Sydney Sweeney (27) prvi je put javno potvrdila da je slobodna. U intervjuu za Sunday Times, zvijezda serije 'Euphoria' i filma 'Anyone But You' otkrila je kako je njezina dugogodišnja veza s producentom Jonathanom Davinom službeno završena.

S druge strane, Tom Brady od razvoda s Gisele Bundchen 2022. godine nije bio u stalnoj vezi, dok je Orlando Bloom s Katy Perry uz prekide bio gotovo 10 godina, a zajedno imaju i četverogodišnju kćer.