Nova nesreća Darka Lazića: Pao je s quada u šumi i slomio rebro

Srpski pjevač Darko Lazić imao je novu nesreću prije dva dana, piše Telegraf.rs. Lazić je pao sa quada koji je vozio u šumi te je slomio rebro.

No to ga nije spriječilo da sinoć nastupi u jednom klubu u Beogradu. Glazbenik je pjevao sa slomljenim rebrom, a na nekoliko videa se vidjelo kako se Lazić hvata za lijevu stranu i radi bolne grimase na licu.

Foto: Antonio Ahel

Podsjetimo, pjevač je nedavno imao nesreću sa svojom suprugom Katarinom, nakon što su vraćali s promocije pjesme Tijane Matić. Prema pisanju srpskih medija, Lazić je neposredno nakon sudara izjavio kako nije pio, a u trenutku nesreće u krvi je imao 1,93 promila alkohola. Nakon toga je pred kamerama rekao kako je popio nekoliko pića.

Tada je udario autom u autobus, a s njime je bila i njegova supruga Katarina. Oboje su zadobili ozljede, a Darka su iz auta vadili vatrogasci. No brzo je pušten iz bolnice. Katarina je nedavno pokazala ožiljak na čelu, koji je posljedica posjekotine.

Foto: Antonio Ahel, ILUSTRACIJA

Ubrzo nakon te nezgode, Lazić se na društvenim mrežama pohvalio fotografijom motora koji je vozio, a tada su mu u komentarima fanovi pisali: 'Nemoj, molim te' i 'Bježi od motora'.

Nekoliko dana nakon nesreće slavio je prvi rođendan kćeri Srne, a tada je govorio o sudaru.

- Ja sam odlično, što se može vidjeti. Nikad bolje - izjavio je Lazić.

Beograd: Snimanje prvog spota Tijane Matić | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Podsjetimo, Lazić je i 2018. doživio tešku prometnu nesreće s 1.39 promila alkohola u krvi i bez vozačke dozvole te nakon koje se borio za život. Automobil s kojim je pjevač upravljao sletio je s ceste i prevrnuo se na krov zbog čega je Lazić doživio teške tjelesne ozljede.