Obavijesti

Show

Komentari 0
NASTUPIO NAKON NEZGODE

Nova nesreća Darka Lazića: Pao je s quada u šumi i slomio rebro

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Nova nesreća Darka Lazića: Pao je s quada u šumi i slomio rebro
3
Foto: Antonio Ahel

Iako je prije dva dana imao nesreću, pjevač je sinoć nastupio u Beogradu. Pjevao je sa slomljenim rebrom, a na nekoliko videa se vidjelo kako se hvata za lijevu stranu i radi bolne grimase

Srpski pjevač Darko Lazić imao je novu nesreću prije dva dana, piše Telegraf.rs. Lazić je pao sa quada koji je vozio u šumi te je slomio rebro.

No to ga nije spriječilo da sinoć nastupi u jednom klubu u Beogradu. Glazbenik je pjevao sa slomljenim rebrom, a na nekoliko videa se vidjelo kako se Lazić hvata za lijevu stranu i radi bolne grimase na licu.

Beograd: Tijana Matić organizirala je promociju prvog spota za pjesmu "Kralj"
Foto: Antonio Ahel

Podsjetimo, pjevač je nedavno imao nesreću sa svojom suprugom Katarinom, nakon što su vraćali s promocije pjesme Tijane Matić. Prema pisanju srpskih medija, Lazić je neposredno nakon sudara izjavio kako nije pio, a u trenutku nesreće u krvi je imao 1,93 promila alkohola. Nakon toga je pred kamerama rekao kako je popio nekoliko pića.

S TRI ŽENE IMA I DJECU FOTO Sve ljubavi Darka Lazića
FOTO Sve ljubavi Darka Lazića

Tada je udario autom u autobus, a s njime je bila i njegova supruga Katarina. Oboje su zadobili ozljede, a Darka su iz auta vadili vatrogasci. No brzo je pušten iz bolnice. Katarina je nedavno pokazala ožiljak na čelu, koji je posljedica posjekotine. 

Svadba srpskog pjevača Darka Lazića
Foto: Antonio Ahel, ILUSTRACIJA

Ubrzo nakon te nezgode, Lazić se na društvenim mrežama pohvalio fotografijom motora koji je vozio, a tada su mu u komentarima fanovi pisali: 'Nemoj, molim te' i 'Bježi od motora'.

Nekoliko dana nakon nesreće slavio je prvi rođendan kćeri Srne, a tada je govorio o sudaru.

LUKSUZNA ZABAVA FOTO Vatromet, šuma i muzika uživo: Darko i Katarina Lazić proslavili prvi rođendan kćeri
FOTO Vatromet, šuma i muzika uživo: Darko i Katarina Lazić proslavili prvi rođendan kćeri

- Ja sam odlično, što se može vidjeti. Nikad bolje - izjavio je Lazić.

Beograd: Snimanje prvog spota Tijane Matić
Beograd: Snimanje prvog spota Tijane Matić | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Podsjetimo, Lazić je i 2018. doživio tešku prometnu nesreće s 1.39 promila alkohola u krvi i bez vozačke dozvole te nakon koje se borio za život. Automobil s kojim je pjevač upravljao sletio je s ceste i prevrnuo se na krov zbog čega je Lazić doživio teške tjelesne ozljede.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ove slavne dame ničega se ne srame! Bradavice i guze pokazale su u 'golim haljinama'
GOLIŠAVA IZDANJA SLAVNIH

FOTO Ove slavne dame ničega se ne srame! Bradavice i guze pokazale su u 'golim haljinama'

Neke slavne žene pojavile su se u haljinama koje ne ostavljaju gotovo ništa mašti. Njihova odvažnost izaziva milijune pogleda, paparazzi kaos i svjetsku pozornost...
Zaboravite badiće! Žanamari je u trapericama užarila 'mreže': 'Plašim ljude noseći ovo...'
PROMIJENILA PLOČU

Zaboravite badiće! Žanamari je u trapericama užarila 'mreže': 'Plašim ljude noseći ovo...'

Iako je sama za sebe naglasila da plaši ljude noseći tenisice i traperice, obožavateljima se, sudeći prema komentarima, očigledno svidjela kombinacija
Prepucavanje završilo duetom! Vojko i Lasagna snimili pjesmu
TOČNO U PODNE

Prepucavanje završilo duetom! Vojko i Lasagna snimili pjesmu

Umjesto očekivanog sukoba, glazbenici su u 12 sati odlučili obožavatelje počastiti novom zajedničkom pjesmom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025