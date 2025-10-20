Iako je prije dva dana imao nesreću, pjevač je sinoć nastupio u Beogradu. Pjevao je sa slomljenim rebrom, a na nekoliko videa se vidjelo kako se hvata za lijevu stranu i radi bolne grimase
Nova nesreća Darka Lazića: Pao je s quada u šumi i slomio rebro
Srpski pjevač Darko Lazić imao je novu nesreću prije dva dana, piše Telegraf.rs. Lazić je pao sa quada koji je vozio u šumi te je slomio rebro.
No to ga nije spriječilo da sinoć nastupi u jednom klubu u Beogradu. Glazbenik je pjevao sa slomljenim rebrom, a na nekoliko videa se vidjelo kako se Lazić hvata za lijevu stranu i radi bolne grimase na licu.
Podsjetimo, pjevač je nedavno imao nesreću sa svojom suprugom Katarinom, nakon što su vraćali s promocije pjesme Tijane Matić. Prema pisanju srpskih medija, Lazić je neposredno nakon sudara izjavio kako nije pio, a u trenutku nesreće u krvi je imao 1,93 promila alkohola. Nakon toga je pred kamerama rekao kako je popio nekoliko pića.
Tada je udario autom u autobus, a s njime je bila i njegova supruga Katarina. Oboje su zadobili ozljede, a Darka su iz auta vadili vatrogasci. No brzo je pušten iz bolnice. Katarina je nedavno pokazala ožiljak na čelu, koji je posljedica posjekotine.
Ubrzo nakon te nezgode, Lazić se na društvenim mrežama pohvalio fotografijom motora koji je vozio, a tada su mu u komentarima fanovi pisali: 'Nemoj, molim te' i 'Bježi od motora'.
Nekoliko dana nakon nesreće slavio je prvi rođendan kćeri Srne, a tada je govorio o sudaru.
- Ja sam odlično, što se može vidjeti. Nikad bolje - izjavio je Lazić.
Podsjetimo, Lazić je i 2018. doživio tešku prometnu nesreće s 1.39 promila alkohola u krvi i bez vozačke dozvole te nakon koje se borio za život. Automobil s kojim je pjevač upravljao sletio je s ceste i prevrnuo se na krov zbog čega je Lazić doživio teške tjelesne ozljede.
