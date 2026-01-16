Nova suradnja: Marija Mirković i Beba Balašević predstavile emotivnu baladu 'Znam me ja'

Nove suradnje i to uspješne, zanimljive i uvijek drugačije. To je možda najbolji opis za najnoviju suradnju kantautorice Marije Mirković i njezinu novu pjesmu „Znam me ja“ za koju joj je glazbu i tekst napisala Beba Balašević.

„Ovu pjesmu nisam pisala, ali sam ju odmah osjetila kao svoju. Beba je napisala tekst koji me je tiho pogodio i odmah sam poželjela otpjevati ga. Nekad ne biraš pjesmu – ona izabere tebe“, s ponosom kaže Marija koju je ova emotivna balada osvojila na prvo slušanje. Emocijom koju prenosi, „Znam me ja“ govori o unutrašnjem glasu, osobnom miru i trenutku kada čovjek odluči vjerovati sebi, nositi i doživljavati se u životu onako kako najbolje zna. „Znam me ja“ donosi jedno drugačije, zrelije lice Marije Mirković – interpretatorice koja vjeruje emociji, tekstu i trenutku, a ovom pjesmom potvrđuje da je iskrenost nedvojbeno najjači izraz koji umjetnik treba koristiti.





Izvorno je tekst pjesme pred publiku stigao u sklopu Bebina romana „Operacija Parabelum“ gdje se pojavljuje pod nazivom „Senkina tema“. “Pjesma je emotivna ispovijest žene koja preispituje svoju ulogu u životu čovjeka kojega voli. U romanu je to Senka, zaljubljena u neuhvatljivog inspektora. Kako se radi o vrlo dirljivoj baladi s puno metafora i nježnih misli, doslovno ne postoji žena koja bi to bolje iznijela od Marije. Pjesma kao ova, ne treba se samo lijepo otpjevati. Treba se razumjeti i prenijeti, a to može samo netko tko je dubok i emotivan kao moja draga prijateljica Marija“, poručila je Beba dodajući da je zahvalna Mariji što su zajedno napravile jednu prekrasnu uspomenu.

Mariju i Bebu povezuje dugogodišnje poznanstvo i prijateljstvo, koje se produbilo kroz zajedničke boravke u Istri, a obje se slažu da je upravo iz tog odnosa proizašla ova pjesma koja ih dodatno spaja baš kao što spaja književnost i glazbu, tišinu i emociju.

Za pjesmu je objavljen i spot koji je Medvid produkcija realizirala na otoku Pagu. Odabir lokacije, spoj prelijepe i pomalo nerealne ljepote, svi se slažu savršen je za ovu skladbu.

Marija svira gitaru, klavir, bas gitaru, guitalelu, mandolinu, ukulele, a prepoznatljiva je kao autorica brojnih skladbi koje ne piše samo za sebe već i za druge. Isto tako voli prepoznati dobru skladbu i otpjevati pjesme kolege autore koji pogode njezin senzibilitet. Suradnje su njezina specijalnost, a novu pjesmu njezina će publika biti u prilici čuti uživo na samostalnom koncertu koji će održati 23. siječnja u Klubu kazališta komedija (Kontesa).

Publika voli Mariju i njezine skladbe i izvedbe. Ovih dana objavljena je godišnja TOP lista Hrvatske diskografske udruge o najemitiranijim domaćim pjesmama u hrvatskom radijskom eteru za prošlu godinu. Upravo Marijina skladba „Ti si bila moje sunce“ u izvedbi Martina Kosovca nalazi se na drugome mjestu ove liste dok je na osmom mjestu Beba Balašević i njezina skladba „Atlas“ koju je također izveo Martin. Čini se da su suradnje Marije i Bebe s pjevačima, kao i njihove skladbe prepoznate kod publike pa stoga nema nikakve sumnje da će ova njihova najnovija suradnja u pjesmi „Znam me ja“ također naići na odličan prijem.

Pjesma "Znam me ja" dostupna je i na svim streaming servisima.