Nova titula: Bruce Dickinson počasni je građanin Sarajeva...

Frontmenu britanskog heavy metal benda Iron Maiden Bruceu Dickinsonu (60) dodijeljena je nagrada 'Počasni građanin Sarajeva'. Odluku za dodjelu nagrade Dickinsonu donijelo je Gradsko vijeće Grada Sarajeva u listopadu prošle godine, a pjevač ju je sada osobno i primio.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Svojim angažiranjem tijekom rata u Bosni i Hercegovini osvojio je srca obožavatelja. O nevjerojatnom pothvatu ulaska u Sarajevo tijekom opsade 1994. i održavanju koncerta s još tri svoja glazbenika snimljen je film 'Scream for me Sarajevo'. Koliko je za glazbenika to bilo emocionalno iskustvo dokazuje i njegova biografija 'What does this button do' gdje je detaljno opisuje trenutke koncerta.

- Nevjerojatno je da sam došao ovdje nakon 25 godina i koliko moj dolazak zapravo znači građanima Sarajeva. Iznimno mi je drago što sam dobio ovu simboličnu nagradu. Želio bih je podijeliti s građanima Sarajeva koji su preživjeli opsadu i koji su za vrijeme rata bili tu. S ljudima koji su trenutno u ovoj prostoriji. Zaista je ovo velika čast - rekao je Dickinson.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Nagradu 'Počasni građanin Sarajeva' Dickinsonu je dodijelio gradonačelnik grada Sarajeva Abdulah Skaka.



- Dolazak Brucea Dickinsona 1994. godine zapravo bio je trenutak kada smo znali da ćemo preživjeti, da će Sarajevo preživjeti i da će Bosna i Hercegovina preživjeti. Drago mi je da smo formalizirali ovaj čin i što smo dodijeli ovu nagradu, iako je ona samo simbol onoga što građani Sarajeva osjećaju u srcima - izjavio je gradonačelnik.

Foto: Richard Pohle/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

Dickinson je u Sarajevo stigao sinoć kako bi prisustvovao obilježavanju Dana grada Sarajeva.

- Bio je to koncert koji je ljudima vratio nadu i koji ih je uvjerio da nisu sami. Koncert koji je donio dašak mira u razoreni grad. Bruce je, zajedno sa svojim bendom, Sarajkama i Sarajlijama podario koncert u koji i danas rijetko tko može povjerovati. Ali im je podario i nešto mnogo važnije. Vratio im je nadu i poručio im da nisu sami na svijetu - rekli su tada u obrazloženju za dodjelu nagrade i dodali:

Foto: DPA/Pixsell

- Ljudi su mu povjerovali. Za neke je ovaj koncert bio početak kraja opsade, znak da dolazi bolje vrijeme u kojem će ti trenuci mira biti konstanta i u kojem ćemo se moći sjećati i tog koncerta.