Nova zagonetna objava Lane Jurčević zaintrigirala je fanove: 'Što bi to trebalo značiti?'

Samo nekoliko dana nakon što je digla prašinu svojim povratkom na društvene mreže, Lana Jurčević objavila je novi, intrigantni video: crna pozadina, riječ YouTube, te datum 7. studenog, bez ikakvog dodatnog objašnjenja

Podsjetimo, Lana je nedavno prekinula gotovo godinu dana dugu javnu tišinu porukom „Jeste me zaboravili?“, koja je u kratkom vremenu prikupila preko pola milijuna pregleda i nekoliko stotina komentara.

Obožavatelji su odmah primijetili važan detalj: 7. studenoga - Lanin rođendan, a u komentarima se nižu reakcije:

"Je l' moguće? Jučer sam sa frendom pričao o pjevačima naših mlađih dana i rekao kako sam obožavao baš tebe i nije mi jasno zakaj si se ugasila?! Ali evo te", glasi jedan od komentara.

"Treći duet Lana i Luka", pogađa netko.

"Na tvoj rođendan?? Ovo mora biti nešto posebno", uzbuđena je obožavateljica.

"Što bi to trebalo značiti?", upitali su.

Je li riječ o novoj glazbi, intimnoj ispovijesti, velikom projektu vezanom uz njen popularan brend La PIEL ili pak nešto potpuno novo, obožavatelji i dalje mogu samo nagađati. Što god da se sprema, Lana zasad čuva u potpunoj tajnosti.



Nakon prve objave koja je unijela veliko uzbuđenje, sada je jasno da je ovo tek nastavak Lanine povratničke priče. Svi odgovori stižu u petak 7. studenog, a do tada obožavatelji broje dane!