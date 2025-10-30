Obavijesti

Nakon skoro godinu dana! Lana Jurčević oglasila se na mrežama i to samo jednom rečenicom...

U povodu 40 godina rada Dženise Pecotić otvorena je izložba Dženin kabinet čuda | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Nakon što se skoro godinu dana nije pojavljivala u javnosti, a ni na svojim društvenim mrežama nije objavljivala ništa, Lana Jurčević oglasila se u četvrtak i razveselila svoje pratitelje

Lana Jurčević oglasila se na svojem Instagram profilu, i to samo jednom rečenicom, gotovo godinu dana od njezine zadnje objave na društvenim mrežama. Objavila je fotografju na kojoj se vidi rukom pisana poruka: 'Jeste li me zaboravili'? 

U javnosti je nije bilo gotovo godinu dana - nije imala nastupe, izbivala je iz medija, a ni na društvenim mrežama se nije oglašavala. Njezini pratitelji pitali su se gdje je nestala i čime se bavi. Nije dugo trebalo da joj se pratitelji jave u komentarima! 

'Neee, fališ nam!', 'Pa gdje si ti', 'Naravno da te nismo zaboravili', 'Baš sam neki dan razmišljala gdje si', pisali su joj. 

Prije nego što se povukla iz javnosti, Jurčević se posvetila svojem kozmetičkom brendu te obiteljskom životu. Naime, krajem prošle godine je s partnerom Filipom Kratofilom dobila kćer. U svibnju ove godine je za Story poručila kako je 'malo stala na loptu', a za svoju kćer je rekla da je 'vesela i genijalna'. 

Ranije je Lana često na društvenim mrežama dijelila detalje iz svojeg života, a ova iznenadna objava daje za naslutiti da je razdoblje tišine na mrežama - gotovo. 

