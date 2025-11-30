Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sada izgleda

Kandidatkinju showa gledali smo u 15. sezoni kada je pokušavala osvojiti Sinišino srce. U tome je i uspjela, ali je ljubav ipak pukla. Brzo je našla sreću s drugim, ali početkom godine raskinuli su zaruke
Bivšu kandidatkinju showa ‘Ljubav je na selu’ Martinu Bede gledatelji pamte iz 15. sezone, kada je bila na farmi kod Siniše. Iako su se zaljubili, veza je pukla.
Ona je brzo našla sreću s drugim i zaručila se, ali početkom godine i ta je veza pukla
U međuvremenu Martina je promijenila boju kose, a sada je objavila fotografije s proslave svog 30. rođendana
Osim što je nosila krunu, čini se kako je Bede na poklon dobila portet sebe
Aktivna je na društvenim mrežama, na kojima svakodnevno objavljuje sadržaj
Publika ju je upamtila po njenim gustim umjetnim trepavicama
