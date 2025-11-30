Obavijesti

ZABLISTALA ZA 30. ROĐENDAN

Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sada izgleda

Kandidatkinju showa gledali smo u 15. sezoni kada je pokušavala osvojiti Sinišino srce. U tome je i uspjela, ali je ljubav ipak pukla. Brzo je našla sreću s drugim, ali početkom godine raskinuli su zaruke
Bivšu kandidatkinju showa ‘Ljubav je na selu’ Martinu Bede gledatelji pamte iz 15. sezone, kada je bila na farmi kod Siniše. Iako su se zaljubili, veza je pukla. | Foto: RTL
