Nove kandidate showa snimaju u Slavoniji, a Batinić neće voditi

Svake sezone imamo velik broj prijava iz Slavonije. Iz tih smo razloga odlučili proći cijelu Slavoniju, otkriti sve njezine čari i nadamo se ostaviti pozitivan utjecaj, kaže Vanja Meandžija, glavni producent emisije

<p>U pitoresknom slavonskome mjestu Stara Kapela počelo je snimanje pete sezone RTL-ova 'Života na vagi', showa koji pomaže pretilim ljudima u gubljenju kilograma i prilagodbi na novi, zdraviji način života. I u petoj sezoni treneri će biti <strong>Maja Ćustić</strong> (37) i <strong>Edin Mehmedović</strong> (39) dok će <strong>Marijana Batinić </strong>(39) svoju voditeljsku palicu zbog trudnoće predati novoj voditeljici ili voditelju čije ime zasad ostaje tajna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Irena iz showa uspjela je smršavjeti i ostvariti san - postala je majka!</strong></p><p>Ipak, Marijana će i kandidate pete sezone 'uvesti' u kuću u kojoj će boraviti narednih mjeseci. </p><p>- Emisija 'Život na vagi' uistinu mijenja sudbine, a njezini protagonisti postaju ambasadori zdravog života. Odricanja, znoj i priče naših kandidata inspiriraju mnoge i na neki način pomažu svima onima koji nas gledaju! Nisu u pitanju samo fizičke transformacije već i pomicanje granica. Zid pred kojim su se našli odjednom postaje zavjesa i sve je moguće. Naravno da indirektno njihova preobrazba utječe na sve nas u produkciji - kaže Marijana koju zbog trudnoće svi na setu maze i paze. </p><p>- Jako volim cijeli tim koji radi 'Život na vagi', sa svima se sve lako dogovori, a s obzirom na to da sam u drugom stanju, posebno me paze i tetoše. Mi smo televizijska obitelj već sada i vodimo svatko iz svog ugla projekt u istom smjeru - kaže Batinić koja svom nasljedniku ili nasljednici poručuje da ne treba isključiti vlastite emocije, već treba uistinu pokušati pobliže upoznati kandidate i približiti im se. U tim velikim ljudima kriju se većinom i velika srca, a kad gradite prijateljski odnos, oni bolje i napreduju. A o napretku kandidata brinut će se treneri Maja i Edo koji su presretni što borave u prekrasnom krajoliku. </p><p>- Mjesto gdje se nalazimo je čarobno, melem za dušu i tijelo. Oaza mira uz zvukove prirode; čuju se ptičice, žabe kako krekeću i lavež pasa iz obližnjih kuća. Na samom smo početku i za sada mi se čini da su ovogodišnji kandidati nešto drugačiji od prošlogodišnjih. Puno je različitih karaktera na istome mjestu, ali djeluju mi motivirano i živahno pa mislim da nam humora neće nedostajati - kaže Maja, a s njom se slaže i Edo. </p><p>- Kandidate smo tek upoznali i moj je prvi dojam kako je riječ o jednoj iznimno hrabroj i motiviranoj skupini, koja je spremna uhvatiti se ukoštac sa svim izazovima koji nas čekaju. Krenuli smo opako s treninzima, imamo super novu teretanu čiji ćemo pod uskoro dobro natopiti znojem. Spoj ove netaknute prirode, karakter kandidata i naše iskustvo moglo bi uroditi dosad neviđenim rezultatima. Radujem se svakom treningu kao dijete u dućanu s igračkama - zadovoljno će Edo. </p><p>Osim što se prvi put 'Život na vagi' snima u Slavoniji, peta sezona specifična je i zato što se snima pod strogim epidemiološkim mjerama. </p><p>- Snimanja su kao i život pod ovom pandemijom - neobična! Kandidati su nam uvijek bili na prvome mjestu, a sad svi na setu svaki dan prolaze stroge mjere opreza. Mjerenje temperature s dva različita toplomjera zbog što preciznijih rezultata, obavezno nošenje maski za članove ekipe i rukavica, dezinfekcija zajedničkih prostora, propisane mjere u prijevozu ekipe… Pazi se da baš sve bude u skladu s epidemiološkim mjerama - pojašnjava Vanja Meandžija, glavni producent emisije 'Život na vagi'. Najavljuje i da gledatelje čeka pregršt novosti koji će ih sadržajno zaintrigirati. </p><p>- Kandidati su fenomenalni! Treniraju vrlo predano, ali mogu otkriti da zasad mrvicu imaju muku s hranom pa će biti zanimljivo vidjeti kako će se to dalje razvijati. Uz kandidate, sadržajni se tim isto tako potrudio da zapapri s nikad dosad viđenim izazovima i zanimljivostima, a sama Slavonija pruža pregršt nevjerojatnih lokacija - otkriva Meandžija, a pojašnjava i zašto je pala odluka da se ova sezona snima u Slavoniji. </p><p>- Svake sezone imamo velik broj prijava za 'Život na vagi' i više od 40 posto istih dolazi iz Slavonije. Iz tih smo razloga odlučili zasukati rukave i uloviti se ukoštac sa statistikom. Proći ćemo cijelu Slavoniju, otkriti sve njezine čari i nadamo se ostaviti pozitivan utjecaj! - tvrdi.</p><p>Što sve čeka kandidate, tko će im biti novo rame za plakanje na vaganjima, kako će se snaći treneri s novim kandidatima, gledatelji će doznati ove jeseni na RTL-u u petoj sezoni nagrađivanog showa 'Život na vagi'.</p><p> </p>