Nove transformacije: Lu Jakelić u ulozi Amy Winehouse, Fabijan kao Sheeran, Neda kao Doris...

Natjecatelje showa 'Tvoje lice zvuči poznato' ponovno čekaju zanimljive transformacije. Osim toga, pojavit će se i gost iznenađenja koji će otpjevati duet s Nedom Parmać

<p>Pobjednicu prošle emisije <strong>Lu Jakelić</strong> (26), ovoga puta ćemo gledati kao britansku pjevačicu <strong>Amy Winehouse</strong>. </p><p>- Moram paziti da je previše ne karikiram jer zaista je specifična. S druge strane nekako to lakše dobiješ kad gledaš njezine izraze lica i njezinu istovremeno sreću i tugu, koliko je bila posebna duša. Takav joj je i vokal. Malo ga pokaže pa ga skriva. Cijeli njezin psihološki sistem sam morala staviti u glavu - rekla je Lu.</p><p>Nakon što se <strong>Fabijan Pavao Medvešek</strong> (27) u trećoj epizodi transformirao u <strong>Claudiju Beni</strong> (34), u četvrtoj ćemo ga gledati u dvostrukoj ulozi – talijanskog pjevača <strong>Andree Bocellija </strong>(62) i britanske zvijezde <strong>Eda Sheerana</strong> (29). Dio pjesme 'Perfect Symphony' otpjevat će kao Andrea Bocelli i taj će se dio vrtjeti na ekranu, dok će Fabijan izaći na pozornicu kao Ed. Učenje stihova na talijanskom bio mu je pravi izazov.</p><p>- Na ekranu ću biti Andrea, a uživo ću probati pjevati Eda. S talijanskim sam nikakav - kazao je Fabijan prilikom osvrta na pripreme za novu ulogu na pozornici showa 'Tvoje lice zvuči poznato'.</p><p>Duet s <strong>Nedom Parmać</strong> (35) otpjevat će gost iznenađenja. Ona će se nakon <strong>Mladena Grdovića</strong> (62) u prethodnoj epizodi, ovaj put transformirati u<strong> Doris Dragović</strong> (59).</p><p>- Mene je gljiva stvarno pomazila ovaj put. Dobila sam Doris - istaknula je Neda.</p><p><strong>Siniša Ružić</strong> (51) ovog tjedan kao <strong>50 Cent</strong> (45) opet zalazi u rapp vode. </p><p>- Za mene to nije teško jer moje izvježbano tijelo može samo još više doći do izražaja s ovim pjesmama i autorima - rekao je Siniša prisjetivši se da je već jednom imao rep izvedbu kada se transformirao u<strong> Cardi B</strong> (27).</p><p>Ove nedjelje <strong>Maria Valentića</strong> (40) gledat ćemo kao američku legenda <strong>Shaggy</strong>, <strong>Marka Braića </strong>(29) vidjet ćemo kao domaću zvijezdu <strong>Dinu Dvornika</strong>, a izvest će hit pjesmu 'Jače manijače'. <strong>Lana Klingor Mihić </strong>(40) ovaj tjedan uskače u cipele <strong>Akija Rahimovskog </strong>(65) iz Parnog Valjka, a <strong>Marina Orsag</strong> utjelovit će<strong> Adisa</strong> iz skupine 'Dubioza kolektiv'.</p>