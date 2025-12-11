Obavijesti

BIT ĆE I ODBIJENIH POLJUBACA

Nove turbulencije u Ljubav je na selu: Muke po svinjcu, svađe...

Foto: rtl

Radno će biti i kod Roberta, a Riva i Ankica Sanju će učiti kako se čisti svinjac. „Jooj, jako mi smrdi ovdje“, žalit će se nova gošća, no hoće li zbog farmerove naklonosti ipak zasukati rukave?

Situacije na imanjima sve se više zahuktavaju, a osjećaji se više ne mogu sakriti. Sve je više očekivanja, ali i kritika. Tomislavove djevojke požalit će se na njegovu povučenost i zamjeriti mu što se ne trudi upoznati ih, a neke će kritizirati i neprestane radne zadatke: „Nisam došla ovamo kopati kanale ni krumpire!“

Nakon Đurđinog iznenadnog odlaska, Željka, Ankicu i Saru čeka u Baškoj novi dan. Može li sve proći mirno?

Josip E. dan će provesti sa Slađom, a rodit će se i neke nove sumnje: „Počeli su mi se miješati osjećaji. Lomim se. A moram odlučiti.“

Radno će biti i kod Roberta, a Riva i Ankica Sanju će učiti kako se čisti svinjac. „Jooj, jako mi smrdi ovdje“, žalit će se nova gošća, no hoće li zbog farmerove naklonosti ipak zasukati rukave?

Foto: rtl

Dejan i djevojke pokušat će se opustiti u jacuzziju, ali na rasporedu je nova svađa. Jedna od njih na kraju dana ipak će zaraditi romantičnu vožnju motorom.

Foto: rtl

U Baranji, ni na farmi Josipa Đ. više ne vlada idila. Kseniji je sve teže gledati svog farmera koji vrijeme provodi s novom kandidatkinjom Mayom. On će joj to itekako zamjeriti pa će večer obilježiti neočekivana svađa.

Uz to, kad emocije prorade, poljupci se itekako traže, no dan na imanjima završit će s čak dva odbijena poljupca: „Nije mi padalo na pamet!“

Foto: rtl

Tko se ne želi ljubiti i mogu li Ksenija i Josip ponovno naći mir, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja i na platformi Voyo.

