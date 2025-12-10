Hm, koji je tim uspješniji pred izazovom bivšeg natjecatelja? Mark: 'Dobar smo tim, ali...'

U 'MasterChef' kuhinji ništa nije izgledalo onako kako zapravo jest, pa tako ni odabir članova u timove, jer su ovoga puta i kandidati birali svoje vođe. Prema primjerima slastica koje je donio bivši natjecatelj 'MasterChefa' Leo Jurešić, timovi pod vodstvom Barbare i Marka izrađivali su četiri kompleksna deserta: vizualnu kopiju voća, čokoladnu kuglu s efektom topljenja, mini košaricu s precizno složenim pralinama te desert s elementom iznenađenja poput isomalt kugle ili šećerne vune.

Svi su morali pokazati preciznost i kreativnost, pod pritiskom vremena i u timu.

- Rekao bih da je Leo čisti primjer onoga što govorimo - lijepo je pobijediti, ali još je ljepše doći do cilja - komentirao je Stjepan osvrćući se na to da je Leo nakon 'MasterChefa' ostvario svoju karijeru u kulinarstvu.

- Njegovi deserti svojom inovativnošću osvajaju društvene mreže - dodao je Mario.

Foto: NOVA TV

Leo je inspirirao kandidate svojim čokoladnim kreacijama, među kojima je bio i trofej 'MasterChefa' izrađen u cijelosti od čokolade. U Markovom timu našli su se Selma, Otto i Krunoslav.

- Selma i ja smo odlična kombinacija - rekao je Mark.

Kruno i Otto, koje je isprva odbio kad su izrazili želju da rade u njegovom timu, na kraju je ipak morao primiti u tim, je mu više nitko nije bio ostao.

U Barbarinom timu kuhaju Antonija, Endrina i Renata.

- Znam da Renata uvijek želi pobjedu i da će se boriti svim srcem - objasnila je Barbara svoj odabir Renate.

Foto: NOVA TV

Dok je Barbara uspjela okupiti kohezivan tim koji se nosio s izazovom, Mark je na kraju rekao: 'Dobar smo tim, ali mislim da su njih četiri all star'. Tko je kuhao uspješnije i čiji će tim biti pobjednički, vidjet ćemo u sljedećoj epizodi.

Foto: NOVA TV