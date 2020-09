Pattinson ima koronu, snimanje filma o Batmanu zaustavljeno

Ovaj Batman će biti najmračniji do sada, što se u najavi vidi kroz glazbu i kadrove. Trenutačno je to najiščekivaniji film godine, ali snimanje će morati pričekati neko vrijeme

<p>Iz produkcijske kuće Warner Bros potvrdili su da je snimanje njihovog najvećeg projekta najavljenog za iduću godinu trenutačno zaustavljeno, a sve zbog toga što je jedan član postave zaražen koronom. Iako nisu željeli imenovati zaraženog, kako ga se ne bi stigmatiziralo,<i> </i><a href="https://www.vanityfair.com/hollywood/2020/09/09/robert-pattinson-the-batman-coronavirus" target="_blank">Vanity Fair</a><i> </i>iz pouzdanih izvora saznaje kako se radi o <strong>Robertu Pattinsonu</strong> (34).</p><p><strong>POGLEDAJTE TRAILER:</strong></p><p>Slavni Britanac u novom je nastavku filma o Batmanu u ulozi superjunaka, a zbog virusa je na liječenju i u izolaciji.</p><p>- Jedan član produkcije testiran je te je pozitivan na Covid-19. Nalazi se u izolaciji u skladu s utvrđenim protokolima. Snimanje je privremeno pauzirano - piše u priopćenju jedne od najvećih produkcijskih kuća na svijetu.</p><p>Iako su fanovi Batmana popljuvali glumca Pattinsona, zvijezdu 'Sumrak sage', kada su čuli da će on utjeloviti stripovskog junaka, trailer koji je izašao krajem kolovoza 'začepio' im je usta. Službeni trailer je, kako pišu, mističan i fantastičan. Ovaj Batman će biti najmračniji do sada, što se u najavi vidi kroz glazbu i kadrove. Trenutačno je to najiščekivaniji film godine, ali snimanje će morati pričekati neko vrijeme. </p><p>Do sada smo u ulogama Batmana gledali legendarnog <strong>Michaela Keatona</strong>, <strong>Bena Afflecka</strong>, po mnogima najboljeg Batmana do sada <strong>Christiana Balea</strong>, a sada mračnu ulogu preuzima <strong>Robert Pattinson</strong> kojeg ovih dana možemo vidjeti u jednoj od naslovnih uloga u novom Nolanovom filmu 'Tenet'. Trailer otkriva još nekoliko novih likova, uključujući <strong>Jeffreyja Wrighta</strong> kao Jamesa Gordona i <strong>Zoe Kravitz </strong>u ulozi Catwoman. Može se čuti i <strong>Andyja Serkisa </strong>kao Alfreda.</p><p>The Batman u distribuciji Blitza, u kina bi trebao doći u listopadu 2021. godine, u 3D, 2D i IMAX formatima, ako pandemija korona virusa ne poremeti planove. </p>