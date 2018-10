Novi bojkot: Keira zabranila kćeri Pepeljugu i Malu sirenu

Britanska glumica Keira Knightley (33) rekla je da je zabranila svojoj kćeri Edie Knightley Righton (3) gledati Disneyeve filmove koji prikazuju žene na način s kojim se ona ne slaže. Edie ne smije gledati Pepeljugu niti Malu sirenu.

Knightley je rekla Ellen DeGeneres da Pepeljuga iz 1950. 'čeka bogatog tipa da je spasi.'

- Nemoj! Spasi se sama! Očito! - rekla je te dodala:

- Pjesme u Maloj sireni su divne, ali žene nemojte davati svoj glas zbog muškarca. Halo! To je ono što me dosta nervira, jer mi se zaista sviđa animirani film. Volim Malu sirenu.

Foto: Meleah Loya/Press Association/PIXSELL

Knightley, koja igra u drugoj Disneyevoj franšizi Pirati s Kariba, rekle je da nisu svi Disneyevi filmovi zabranjeni u njezinu domu.

- Potraga za Dorom mi je velik favorit, a Snježno kraljevstvo je genijalno, Moana je potpuno u redu - rekla je glumica.

Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL

I njezina kolegica Kristen Bell (38) izazvala je raspravu na internetu nakon što je prokomentirala bajku 'Snjeguljica' za časopis Parents. Kristen je dala glas 'Anni', junakinji iz jednog od najpopularnijih crtanih filmova Frozen.

Naime, Kristen smatra da bajka Snjeguljica nije prikladna ni politički korektna.

- Svaki put kad zatvorimo Snjeguljicu ja pitam svoje cure: 'Ne mislite li da je čudno što Snjeguljica nije pitala vješticu zašto mora pojesti tu jabuku? Ili otkud joj ta jabuka? - kaže Kristen, inače majka dviju djevojčica Lincoln (5) i Delti (3).

Dodala je kako ona uči svoje curice da nikad ne uzimaju ništa od stranaca.

- Kažem: 'Ja nikad ne bih uzela hranu od stranca. A vi?' Onda njih dvije kažu da ne bi ni one pa me to smiri, barem nešto radim dobro - kaže Kristen koja se pita i nije li čudno princ poljubi Snjeguljicu bez njezinog dopuštenja.

- Objasnim im da ne možeš poljubiti nekog dok spava - kaže svojim kćerima Kristen, a mnogi su se složili s njom. Ipak, ima i onih koji tvrde da je glumica pretjerala i da se radi samo o bajci...

TOTALNI JOOMBOOS: Najveći Youtube spektakl u Europi!

21.10. Arena Zagreb postaje središte Youtube scene! Dovodimo najjačeg svjetskog youtubera KSI-a i više od 50 najpopularnijih regionalnih Youtube zvijezda.

Kupi karte na totalni.joomboos.hr prije nego što poraste cijena!