Obavijesti

Show

Komentari 1
LJUBAV CVJETA

Novi dečko Jennifer Aniston otvorio dušu: 'Pronašao sam ljubav, izliječila je moje srce'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Novi dečko Jennifer Aniston otvorio dušu: 'Pronašao sam ljubav, izliječila je moje srce'
Press Association/Pixsell | Foto: Press Association/Pixsell/nordphoto / Alterphoto /Borja B.Hojas

Hipnoterapeut i životni trener Jim Curtis i popularna 'Prijateljica' prvi su put viđeni zajedno u lipnju. U kolovozu je par viđen na dvostrukom spoju s Courteney Cox i njezinim partnerom Johnnyjem McDaidom

Novi dečko Jennifer Aniston (56)Jim Curtis, otkrio je kako ga je zvijezda Prijatelja ponovno nasmijala nakon što ga je 'nezdrava veza' ostavila 'slomljenog', piše Daily Mail.

Hipnoterapeut i životni trener Curtis i Jennifer prvi su put viđeni zajedno u lipnju, u luksuznom hotelu u Big Suru, u sjevernoj Kaliforniji.

A sada je u srcedrapajućem pismu svojim sljedbenicima potvrdio svoju romansu sa zvijezdom nakon što je rekao da je 'preispitivao svoju vrijednost' prije nego što je ranije ove godine upoznao holivudsku glumicu. Ipak, nije navodio imena, ni bivše ni trenutne ljubavi.

- Ponovo sam pronašao ljubav, ali tek nakon što sam naučio kako se uskladiti s ljubavlju iznutra prema van - napisao je.

PRIZNALA ESTETSKE KOREKCIJE FOTO Jennifer Aniston pokazala novog dečka. Evo kako se glumica mijenjala kroz godine
FOTO Jennifer Aniston pokazala novog dečka. Evo kako se glumica mijenjala kroz godine

Međutim, poznato je da se u srpnju Curtis pridružio Jennifer na odmoru na Mallorci, u kojem je ona uživala s glumcem Jasonom Batemanom i komičarkom Amy Schumer.

U kolovozu je par viđen na dvostrukom spoju s Courteney Cox i njezinim dugogodišnjim partnerom Johnnyjem McDaidom u Nobuu u Malibuu. A prošlog su mjeseca uočeni kako zajedno izlaze iz restorana u New Yorku.

Prošlog mjeseca Jennifer je na Instagramu objavila niz od 18 fotografija koje su snimljene tijekom ljeta, uključujući i sliku potiljka muškarca, kojeg nije označila, za razliku od svojih drugih prijatelja.

LJUBAV CVJETA Jennifer Aniston ponovno ljubi? Na jahti se mazila i ljubila sa šarmantnim životnim trenerom
Jennifer Aniston ponovno ljubi? Na jahti se mazila i ljubila sa šarmantnim životnim trenerom

Tu su bile i fotografije njihova tri psa, a izvori su sugerirali da ih je spojila upravo ljubav prema psima. Otkrivajući dušu svojim sljedbenicima, Curtis je ispričao kako je prethodna romansa loše završila, ostavljajući ga da se osjeća usamljenim i opterećenim tjeskobom.

- Ne tako davno bio sam na sasvim drugom mjestu nego što sam danas - napisao je.

- Patio sam, fizički i emocionalno. Zbog nezdrave veze sam bio slomljena srca i preispitivao sam svoju vrijednost - dodao je. Ali izgleda kako je to sada prošlost, dok mu se s Jennifer smiješi puno ljepša budućnost.

Slavna glumica iza sebe ima brakove s Bradom Pittom i Justinom Therouxom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Gdje su danas glumci koji su igrali Jamesa Bonda? Neki su šokirali svojom transformacijom
PRIJE 63 GODINE PRIKAZAN PRVI FILM

FOTO Gdje su danas glumci koji su igrali Jamesa Bonda? Neki su šokirali svojom transformacijom

Petog listopada 1962. javno je prikazan prvi film o Jamesu Bondu, a tijekom desetljeća tu su ulogu igrali Barry Nelson, Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan i Daniel Craig.
'Otac me držao u naručju. Četnik mu je rekao da me baci u rijeku. Ostavio mi je ovaj privjesak'
GLUMAC TRAŽI ISTINU

'Otac me držao u naručju. Četnik mu je rekao da me baci u rijeku. Ostavio mi je ovaj privjesak'

Njemački glumac Edin Hasanović, koji je ostvario upečatljivu ulogu u filmu 'Na zapadu ništa novo' i nastupa u popularnoj seriji 'Tatort', već 33 godine traži oca koji je odveden s još 700 muškaraca i dječaka iz Zvornika
FOTO U zagrljaju s Majom! Šime Elez objavio fotke s proslave 27. rođendana: 'Neka party počne'
SLAVLJE U SPLITU

FOTO U zagrljaju s Majom! Šime Elez objavio fotke s proslave 27. rođendana: 'Neka party počne'

Šime Elez proslavio je svoj 27. rođendan, a na slavlju, koje se održalo u jednom restoranu u Splitu, bila je i Maja Šuput. Pjevačica mu je nedavno čestitala rođendan u emotivnoj objavi te objavila nekoliko njihovih fotografija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025