Novi dečko Jennifer Aniston otvorio dušu: 'Pronašao sam ljubav, izliječila je moje srce'

Novi dečko Jennifer Aniston (56), Jim Curtis, otkrio je kako ga je zvijezda Prijatelja ponovno nasmijala nakon što ga je 'nezdrava veza' ostavila 'slomljenog', piše Daily Mail.

Hipnoterapeut i životni trener Curtis i Jennifer prvi su put viđeni zajedno u lipnju, u luksuznom hotelu u Big Suru, u sjevernoj Kaliforniji.

A sada je u srcedrapajućem pismu svojim sljedbenicima potvrdio svoju romansu sa zvijezdom nakon što je rekao da je 'preispitivao svoju vrijednost' prije nego što je ranije ove godine upoznao holivudsku glumicu. Ipak, nije navodio imena, ni bivše ni trenutne ljubavi.

- Ponovo sam pronašao ljubav, ali tek nakon što sam naučio kako se uskladiti s ljubavlju iznutra prema van - napisao je.

Međutim, poznato je da se u srpnju Curtis pridružio Jennifer na odmoru na Mallorci, u kojem je ona uživala s glumcem Jasonom Batemanom i komičarkom Amy Schumer.

U kolovozu je par viđen na dvostrukom spoju s Courteney Cox i njezinim dugogodišnjim partnerom Johnnyjem McDaidom u Nobuu u Malibuu. A prošlog su mjeseca uočeni kako zajedno izlaze iz restorana u New Yorku.

Prošlog mjeseca Jennifer je na Instagramu objavila niz od 18 fotografija koje su snimljene tijekom ljeta, uključujući i sliku potiljka muškarca, kojeg nije označila, za razliku od svojih drugih prijatelja.

Tu su bile i fotografije njihova tri psa, a izvori su sugerirali da ih je spojila upravo ljubav prema psima. Otkrivajući dušu svojim sljedbenicima, Curtis je ispričao kako je prethodna romansa loše završila, ostavljajući ga da se osjeća usamljenim i opterećenim tjeskobom.

- Ne tako davno bio sam na sasvim drugom mjestu nego što sam danas - napisao je.

- Patio sam, fizički i emocionalno. Zbog nezdrave veze sam bio slomljena srca i preispitivao sam svoju vrijednost - dodao je. Ali izgleda kako je to sada prošlost, dok mu se s Jennifer smiješi puno ljepša budućnost.

Slavna glumica iza sebe ima brakove s Bradom Pittom i Justinom Therouxom.