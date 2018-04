Novi detalji o smrti Aviciija: 'Nema kriminalnih sumnji...'

Nakon tragične smrti DJ-a Aviciija, koji je preminuo u 29. godini života, mnogi obožavatelji traže odgovore. Obitelj je zamolila za privatnost, a niti omanska policija ne želi otkriti nikakve detalje.

Ipak strani mediji doznaju od anonimnih izvora da su napravljene dvije obdukcije.

- Sa sigurnošću možemo reći da nema kriminalnih sumnji - kaže izvor i dodaje kako policija ima sve informacije o smrti, ali neće davati službene informacije.

Foto: Privatni album

Od DJ-a i producenta Tima Berglinga su se preko društvenih mreža dirljivim porukama oprostile brojne zvijezde, poput Rite Ore i Liama Payna.

Borio se s akutnim pankreatitisom, potencijalno vrlo opasnom upalom gušterače, koja je uzrokovana pretjeranim konzumiranjem alkohola. Posljednje dane prije iznenadne smrti provodio je u odmaralištu u Omanu.

Ta mu se arapska država toliko svidjela da je boravak produljio za osam dana.

U odmaralištu su ga prepoznali brojni fanovi koji su se fotografirali s njim za uspomenu, a neki su komentirali i kako je glazbenik smršavio. Avicii je bio jedan od predvodnika suvremenog electronic dance pokreta.

Foto: LUCY NICHOLSON/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Bio je jednostavan i skroman čovjek, a vjerujemo da će sve ono što je ostavio iza sebe još dugo živjeti u srcima brojnih poklonika njegove glazbe - rekao nam je Branimir Karačić iz organizacije festivala Ultra Europe, koji je upoznao prerano preminuloga glazbenika.

Neki od njegovih najvećih hitova su 'Wake Me Up!', 'The Days', 'You Make Me', 'Hey Brother' i 'Le7els'. Surađivao je s glazbenim zvijezdama, kao što su Coldplay i Madonna, a 2013. i 2015. godine bio je u Splitu na Ultri.