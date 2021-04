Svakodnevno izlaze novi detalji oko sprovoda princa Philipa koji će biti 17. travnja, iduću subotu, u kapeli Sv. Georgea u dvorcu Windsor.

- Prinčevi William i Harry hodat će rame uz rame iza djedovog lijesa u kraljevskoj povorci na pogrebu - piše Daily Mail. Vojvoda od Edinburgha preminuo je 9. travnja u 100. godini u svom domu u grofoviji Berkshire.

To će biti prvi put da će se braća vidjeti od Harryjeva kontroverznog intervjua s Oprah Winfrey (67) u kojem je tvrdio da je njegov stariji brat 'zarobljen' u Monarhiji. Međutim, vojvotkinja od Sussexa, Meghan Markle (39), koja je trudna s drugim djetetom, ostat će kod kuće u Kaliforniji zbog savjeta liječnika.

- Harryjev dolazak mogao bi biti dobra prilika da popravi 'veliku štetu' uzrokovanu intervjuom - rekli su iz kraljevske obitelji. Izvor je za Daily Mail otkrio i da je obitelj unatoč svemu 'ujedinjena u tuzi' nakon smrti voljenog princa Philipa.

Lijes s vojvodom će u subotu odvesti u kapelicu Sv. George u dvorcu Windsor na Land Roveru koji je on sam pomogao dizajnirati, a uz njega će biti počasna straža.

Odlučili su da tijelo Philipa odvezu u automobilu izrađenom po mjeri nakon što je on sam rekao ranije kraljici Elizabeti (94): 'Samo me stavite u zadnji dio Land Rovera i odvezite me do Windsora.' Odmah iza automobila, koračat će kraljevska obitelj.

Kao i za smrt kraljice, postoji točno definiran protokol za sve u državi. Poznat je pod imenom Operation Forth Bridge, a u njemu se detaljno iznosi redoslijed događaja.

Evo što sve slijedi: