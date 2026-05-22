Novi duet: Hitmejker Geronimo i Neda Ukraden imaju novi hit

Hit za hitom, tako se definitivno može reći za pjesme Mirka Šenkovskog Geronima, autora nekih od najvećih hitova Halida Bešlića i brojnih drugih zvijezda naše regije. Nakon uspješne suradnje s grupom Crvena jabuka na pjesmi "Zoro bijela" koja je odmah po izlasku osvojila radijske postaje i YouTube i postala hit među publikom, Geronimo je snimio duet s jednom od najvećih glazbenih zvijezda naših prostora, legendarnom Nedom Ukraden. Pjesma "I bez tebe zore sviću" odmah po izlasku ima ogroman potencijal za postati hit.

Glazbu potpisuje Geronimo, tekst je nastao u suradnji s njegovom suprugom Draganom Kajtazović Šenkovski, a videospot je radio poznati fotograf i redatelj Dejan Milićević.

- Pjesma je nastala prije nekoliko godina. Jednog dana sam se zaigrao u studiju i došao na ideju da bi ona mogla biti odlična duetska pjesma. Kada sam napravio prvi demo snimak, ekipa iz mog tima bila je oduševljena. Tada smo počeli razmišljati tko bi mogao iznijeti zahtjevnu žensku dionicu i vrlo brzo smo se složili da bi idealan izbor bila Neda Ukraden. Neda iza sebe ima veliku karijeru i ogromno iskustvo, pa je odmah prepoznala da u rukama imamo nešto posebno. Vokalno smo se odlično uklopili i zaista sam prezadovoljan kako sve zvuči - rekao je Geronimo koji se vratio pjevačkoj karijeri i pozornicama.

Foto: Dejan Miličević

- I prije smo se Mirko i ja čuli oko zajedničke suradnje i do nje je prvi put došlo u koroni kada mi je poslao pjesmu ‘Jednom kada ovo prođe’ koja je postala hit. Nakon toga se s vremena na vrijeme čujemo, a kako sam sada završavala svoj album Mirko mi je u jednom trenutku poslao novu pjesmu koja mi se odmah dopala. Novi album sam već posložila i imam pjesama za svačiji ukus jer se obraćam različitoj publici. Ali kad je poslao ovu pjesmu jako mi se dopala jer ima dušu, ima malo i sevdaha, čak i popa i svega. Lijepo nam pašu glasovi, što nismo znali do trenutka kad smo ih zalijepili, jer je on svoju dionicu pjevao u Sarajevu, ja svoju u Beogradu. Bila sam prijatno iznenađena kako je sve ispalo. Komentari su lijepi, a prvo su na pjesmu odlijepili moja kćer i zet - pohvalila se Neda gostujući s Geronimom na jednoj televiziji u Srbiji.

Geronimo je tijekom bogate autorske karijere iznjedrio neke od najvećih hitova Halida Bešlića, među kojima su "Čardak", "Taman je", "Lavanda", "Romanija" i "Ja bez tebe ne mogu da živim". Pisao je i za brojne regionalne glazbene zvijezde poput Hanke Paldum, Dragane Mirković, Ane Bekute, Željka Samardžića i Miroslava Škore. Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzimaju duetske pjesme, a "I bez tebe zore sviću" se sada pridružila popisu.

- Nadam se da će publika prepoznati kvalitetu ove pjesme, te da će i duet s Nedom živjeti dugo, baš kao i mnoge zajedničke pjesme koje sam imao čast pisati za velika imena - zaključio je Geronimo.