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Šime Elez o prekidu i je li još u kontaktu s Majom: 'Time sam očito otvorio Pandorinu kutiju'

Piše 24sata,
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Šime Elez o prekidu i je li još u kontaktu s Majom: 'Time sam očito otvorio Pandorinu kutiju'
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Foto: Instagram/Maja Šuput
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Vijest da su Maja Šuput i Šime Elez prekinuli šokirala je javnost početkom ljeta. Šime, kojeg je publika upoznala kao 'Gospodina Savršenog' sad je otkrio kako se nosio s time...

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Šimu Eleza je javnost upoznala u showu 'Gospodin Savršeni', a iako nakon što su se kamere ugasile nije ostao sa svojom izabranicom Vanjom Stanojević, njegov ljubavni život je intrigirao mnoge zbog veze s popularnom pjevačicom Majom Šuput. No početkom ljeta je ona, nakon godinu dana, objavila da je ljubavi došao kraj. 

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Šime je za Story ispričao kako se nosio s prekidom i jesu li on i Maja i dalje u kontaktu. 

- Prekid PR veze, kako ju je javnost rado nazivala? Ispuniš dane aktivnostima, poslom, posvetiš se sebi ili nečem novom čemu predaš fokus i samo guraš naprijed - objasnio je Šime te dodao kako 'život ne pripada prošlosti'. Otkrio je i kako on i Šuput nisu ostali u kontaktu ali nisu ni u svađi. 

Foto: Instagram

- Ostalo je uzajamno poštovanje, 'good luck' sa svime što te još čeka u životu i lijepa uspomena na sve što smo prošli zajedno. Oboje smo dovoljno zreli da se znamo razići i bez gorčine - objasnio je. A uspomene ostaju i na društvenim mrežama. Suprotno popularnom trendu da se, nakon prekida, izbrišu fotografije s mreža, Šime je zajedničke fotke s Majom ostavio. Objasnio je kako one obilježavaju poglavlje njegovog života koje će zauvijek biti dio njega. 

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- To je razdoblje kao i svako drugo, ne mogu ga niti imam potrebu izbrisati i praviti se kao da nije postojalo - rekao je. 

Iako ga se, nakon prekida s Majom, povezivalo s drugim djevojkama, Šime kaže kako su to sve samo lažni alarmi. No interes za njega ne jenjava kod ženske publike. Dobiva više poruka i poziva za upoznavanje nego prije. 

Foto: Instagram

- Zanimljivija je, doduše, promjena u dobnoj strukturi publike. Prošlom sam vezom očito otvorio Pandorinu kutiju, nemam to kako drukčije objasniti - dodao je. 

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