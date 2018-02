Novi Hefner: Teško mi je, svake večeri spavam s četiri djevojke

Ja sam mješavina Velikog Gatsbyja, Hugha Hefnera, Vuka s Wall Streeta i Tonyja Starka koja ima ukusa i stila te nosi Versace odjeću. Mogu se lako pretvoriti i u fiktivnog lika Willy Wonka, opisuje sebe poduzetnik Trevers Beynon (46). Živi u obalnom australskom gradu Gold Coastu u golemoj vili koja je poznata kao 'Candy shop', a u njoj je stalno okružen golim ženama.

Foto: Privatni album

Beynon je od roditelja naslijedio unosni biznis cigaretama čija se vrijednost procjenjuje na preko 330 milijuna kuna i svoje bogatstvo uglavnom troši na razuzdane zabave. Australac je u braku s Taeshom Beynon (27) te imaju dvije kćeri, a svi žive u vili zajedno s brojnim ženama.

Foto: Privatni album

- Naš brak funkcionira jako dobro jer imamo puno toga zajedničkoga. Oboje volimo seksi djevojke. Kad si slobodan, biti 'playboy' je lako, probajte - rekao je tajkun koji s prvom suprugom, manekenkom Ninibeth Leal ima sina Valentina i kćer Lucianu. No ona ipak nije mogla dugo trpjeti njegov stil života.

Foto: Privatni album

Taeshi ne smeta dijeliti muža s drugim ženama. Trevers tvrdi kako je s njim jer je zabava zarazna. Smatra da možeš imati aute, novac i ostali luksuz no samo uzbuđenje traje dugo.

- Sretna je sa mnom u ovoj vili kao i druge djevojke - rekao je Trevers u intervjuu za australski magazin Ocean Road. Teasha kaže da su uvijek postojale brojne žene u životu njezina muža, a ponekad dođu i žive u vili samo nekoliko tjedana i odu. Ne smeta joj što se 'bacaju' po njemu.

Foto: Privatni album

- Ja sam se udala za njega. Ima puno djevojaka, ali samo jednu suprugu - objasnila je. Tajkun ističe da mu je najteže navečer, kada je vrijeme za spavanje. Tada se mora usredotočiti na više žena, ne kao većina muškaraca na samo jednu.

Foto: Privatni album

- One obožavaju moje kreativnost i maštu. Trebate se potruditi kada imate nekoliko djevojaka - ispričao je. Dodao je kako su mu četiri žene u krevetu prosjek i požalio se da se često ne naspava zbog strastvenih igrica.

Foto: Privatni album

Često organizira razuzdane zabave, a prošle godine je tijekom jedne moralo intervenirati nekoliko vozila Hitne pomoći. Naime, tajkunove partijanerice su pretjerale s alkoholom i drogom. No Travers kaže da postoje stvari koje više cijeni od najboljih i najvećih zabava.

Foto: Privatni album

- To su moja djeca i obitelj - istaknuo je te dodao kako im je uzor te da ih štiti i omogućuje im sve potrebno za život. Ne obazire se na brojne kritičare njegovog stila života koji smatraju da je odvratno i degradirajuće što djeca žive u kući s njime te gledaju 'razvratnosti'. Taeshini baka i djed su očajni jer ne mogu doći do nje i praunuka.

Foto: Instagram

- Želimo ući tamo, zgrabiti ih i izvući iz te vile. To što se odvija u toj vili nam lomi srce. Travers misli da je sve to smiješno, ali nije - rekli su shrvani Graham i Evon Appleby. Ne shvaćaju kako se netko može diviti takvom načinu života i dopustiti da djeca to proživljavaju.