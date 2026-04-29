NAPETI TRILER

Novi Netflixov hit 'Apex' ruši rekorde! Pogledalo ga je 38 milijuna ljudi u samo tri dana

Film je ušao među deset najgledanijih u čak 93 zemlje, a u njih 89 zauzeo je vodeću poziciju. Među zemljama u kojima je triler najpopularniji nalaze se Ujedinjeno Kraljevstvo, Australija, Brazil, Meksiko i Francuska

Admiral

Novi akcijski triler 'Apex' s Charlize Theron u glavnoj ulozi u samo nekoliko dana postao je globalni fenomen na Netflixu. Film je na streaming servis stigao u petak, 24. travnja, a već dan kasnije zasjeo je na prvo mjesto najgledanijih filmova na globalnoj razini. U svom prvom tjednu, zaključno s 26. travnjem, 'Apex' je prikupio nevjerojatnih 38,2 milijuna pregleda, što ga čini trećom najvećom filmskom premijerom na Netflixu u 2026. godini, odmah iza hitova 'The Rip' i 'War Machine'. Usporedbe radi, drugoplasirani film tjedna, '180', imao je više nego dvostruko manje pregleda - 17,5 milijuna.

Dominacija 'Apexa' vidljiva je i na globalnoj mapi. Film je, prema podacima FlixPatrola, ušao među deset najgledanijih u čak 93 zemlje, a u njih 89 zauzeo je vodeću poziciju. Među zemljama u kojima je triler najpopularniji nalaze se Ujedinjeno Kraljevstvo, Australija, Brazil, Meksiko i Francuska. 

Radnja filma prati Sashu (Charlize Theron), iskusnu penjačicu koja se nakon osobne tragedije povlači u nepreglednu australsku divljinu. Njezin bijeg od svijeta pretvara se u borbu za goli život kada postane plijen Bena (Taron Egerton), nemilosrdnog lovca koji ljude progoni iz sporta. Film je opisan kao moderna verzija klasične priče 'Najopasnija igra', fokusiran na psihološku napetost i sirovu borbu za preživljavanje.

Režiju potpisuje islandski redatelj Baltasar Kormákur, poznat po filmovima koji se bave preživljavanjem u ekstremnim uvjetima, kao što su 'Zvijer' s Idrisom Elbom i 'Izgubljeni na moru'. Njegov prepoznatljiv stil, koji stavlja naglasak na praktične efekte i realističan prikaz napetosti, savršeno se uklopio u priču smještenu u surovi i nepredvidivi okoliš. Uz Theron i Egertona, u filmu se pojavljuje i Eric Bana.

Dok publika očito uživa u napetoj radnji, kritičari su nešto suzdržaniji. Na stranici Rotten Tomatoes 'Apex' trenutačno ima solidnu ocjenu kritike od 66 posto, no ocjena publike je osjetno niža i iznosi 54 posto. Slična je situacija i na IMDb-u, gdje film drži prosječnu ocjenu od 6,2/10. Gledatelji kao najveće adute ističu brzi tempo, energične izvedbe glavnih glumaca i mračnu atmosferu. Kritičari, s druge strane, zamjeraju nedostatak dubine u priči, no hvale film kao učinkovit i zabavan žanrovski uradak.

Uspjeh filma 'Apex' dodatno je učvrstio status Charlize Theron kao jedne od vodećih zvijezda akcijskog i žanrovskog filma. Iako je najpoznatija po Oscarom nagrađenoj ulozi u drami 'Čudovište', Theron iza sebe ima impresivan niz uloga u filmovima kao što su 'Pobješnjeli Max: Divlja cesta', 'Prometej' i 'Đavolji odvjetnik'. Njezina sposobnost da utjelovi snažne i kompleksne likove u fizički zahtjevnim situacijama pokazala se kao dobitna kombinacija koja redovito privlači masovnu publiku.

*Uz pomoć AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

