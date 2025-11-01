Obavijesti

KLJUČ JE U SAMOPOUZDANJU

Novi partner Jennifer Aniston: Nikad nije kasno za ljubav

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Novi partner Jennifer Aniston: Nikad nije kasno za ljubav
Foto: Instagram/PIXSELL

Jim Curtis, life coach i novi partner Jennifer Aniston, poručio je na Instagramu da ljubav nema rok trajanja. Naglasio je da 'život nije gotov s 42', te potaknuo ljude da se otvore ljubavi

Nikad nije kasno za ljubav. Niste stari. Volite sebe i znajte da ste u savršenoj dobi, poručio je Jim Curtis, životni trener i novi partner Jennifer Aniston. Nedavno je na Instagramu odgovarao pratiteljima na pitanje kako pronaći ljubav s 42 godine. Savjetovao je da se ne treba opterećivati. Zaljubiti se u četrdesetima, kaže, slično je kao u dvadesetima, ali uz više samopouzdanja, iskustva i jasniji osjećaj što želimo.

LJUBAV CVJETA Novi dečko Jennifer Aniston otvorio dušu: 'Pronašao sam ljubav, izliječila je moje srce'
Novi dečko Jennifer Aniston otvorio dušu: 'Pronašao sam ljubav, izliječila je moje srce'

- I da, život nije gotov s 42 godine. Kada budete imali 62 i 72 godine, osvrnut ćete se na 42 i poželjeti da ste u toj dobi. Zato počnite sada - nastavio je.

- Izađite, otvorite se ljubavi. Ostvarite eye contact i nasmiješite se. Povežite se s ljudima, i što je najvažnije, volite sebe. Kada volite sebe, privući ćete više ljubavi k sebi - dodao je.

A čini se da Curtis živi ono što savjetuje. Mediji su ga još u srpnju povezali s Jennifer Aniston, s kojom je tada uživao na jahti na Mallorci. Par je djelovao vrlo prisno - držali su se za ruke, izmjenjivali poljupce i uživali u društvu bliskih prijatelja. Od tada je Jim bio uz Jennifer i na rujanskoj premijeri četvrte sezone serije 'The Morning Show', a u kolovozu su se pojavili i na dvostrukom spoju s Jasonom Batemanom i njegovom suprugom Amandom Ankom.

Curtis sebe opisuje kao 'transformacijskog coacha i hipnoterapeuta', a na Instagramu ga prati više od 550.000 ljudi. Nakon što mu je 1995. dijagnosticirano oštećenje kralježnične moždine, krenuo je alternativnim putem ozdravljenja kroz meditaciju i osobni razvoj. Jennifer ga prati već dvije godine, čitala je njegovu knjigu, a u travnju je podijelila kako je hipnozom uspjela pobijediti strah od letenja. 

Glumica Jennifer Aniston danas slavi 54. ro?endan
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

