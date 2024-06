Novi portret kralja Charlesa se našao na meti kritika: 'A što je s pravim vojnicima? Smiješno je!'

Novi fotografski portret kralja Charlesa III. u vojnoj uniformi objavljen je u subotu povodom obilježavanja Dana britanskih oružanih snaga. Fotografija prikazuje kralja koji nosi svečani frak feldmaršala s medaljama, mačem i odlikovanjima.

Kralj, koji je vrhovni zapovjednik oružanih snaga, vratio se dužnostima početkom prošlog mjeseca nakon što mu je u veljači dijagnosticiran rak.

Britain's King Charles poses for a picture while wearing his Field Marshal No1 Full Ceremonial Frock Coat with medals, sword and decorations, in this undated handout picture | Foto: Hugo Burnand/Royal Household

Objava fotografije poklopila se s videoporukom kraljice Camille pripadnicima oružanih snaga.

Korisnici društvenih mreža podijeljeni su oko novoga portreta. Pojedini smatraju kako je ovo 'najbolji portret do sada', a drugi su ga kritizirali zbog 'mnoštva medalja koje sigurno nije zaslužio'.

- Kako se osjećaju pravi vojnici kada vide ovaj portret? Ovo je smiješno - jedan je od komentara ispod objave.

Commemorative event for the 80th anniversary of D-Day, in Portsmouth | Foto: Leon Neal

Pojedini korisnici Charlesa su usporedili s predsjednikom SAD-a, Joeom Bidenom.

- Ne sviđa mi se što na portretu ima blago otvorena usta. Izgleda kao Biden, ne sviđa mi se - glasio je još jedan komentar na društvenim mrežama.

